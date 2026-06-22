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देऊळ बंद २ ने राजा शिवाजी सिनेमाचाही रेकॉर्ड मोडला, आतापर्यंत कमावले तब्बल इतके कोटी

DEOOL BAND 2 BOX OFFICE COLLECTION REPORT: देऊळ बंद 2 या प्रवीण तरडे दिग्दर्शित सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत राजा शिवाजीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. 83 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा हा सिनेमा आता मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.
DEOOL BAND 2

DEOOL BAND 2

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

DEOOL BAND 2 BEATS RAJA SHIVAJI RECORD: प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शित केलेला सिनेमा 'देऊळ बंद २' हा सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. हा सिनेमा ९ ते १० कोटी बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. दरम्यान सिनेमा प्रदर्शित होताच देऊळ बंद २ ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. या सिनेमानं आतापर्यंत जवळपास ६०० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळवलाय. प्रदर्शनाला महिना होऊनही सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय.

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