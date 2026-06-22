देऊळ बंद २ ने राजा शिवाजी सिनेमाचाही रेकॉर्ड मोडला, आतापर्यंत कमावले तब्बल इतके कोटी

DEOOL BAND 2 BEATS RAJA SHIVAJI RECORD: प्रवीण तरडे यांनी दिग्दर्शित केलेला सिनेमा 'देऊळ बंद २' हा सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. हा सिनेमा ९ ते १० कोटी बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. दरम्यान सिनेमा प्रदर्शित होताच देऊळ बंद २ ने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. या सिनेमानं आतापर्यंत जवळपास ६०० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळवलाय. प्रदर्शनाला महिना होऊनही सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. .या सिनेमानं आता रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' या सिनेमाला सुद्धा मागं टाकलंय. देऊळ बंद २ ने ३१ व्या दिवशी १.१० कोटी रुपयांचा गल्ला कमवला आहे. तर नेट कलेक्शनचा आकडा ९० लाख रुपये इतका आहे. त्यामुळे आता या सिनेमाची एकूण कमाई ८३.५८ कोटी रुपये इतकी आहे. .मराठी सिनेसृष्टीत देऊळ बंद २ हा तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमा ठरला आहे. या सिनेमानं आता राजा शिवाजी सिनेमाला सुद्धा मागे टाकलय. रितेशच्या राजा शिवाजी सिनेमाच्या मराठी व्हर्जनने ७०.९८ कोटींची कमाई केली होती. तर देऊळ बंद २ ने आतापर्यंत ७१.१८ कोटी रुपये कमावले आहेत. .दरम्यान आता देऊळ बंद २ हा सिनेमा केदार शिंदेंच्या बाईपण भारी देवा सिनेमाला सुद्धा मागे टाकण्याची शक्यता आहे. मराठीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर नागराज मंजुळे यांचा सैराट सिनेमा आहे. या सिनेमानं ८०.९७ कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यामुळे देऊळ बंद २ आता सगळ्या मराठी सिनेमाचे रेकॉर्ड मोडतो का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .समर स्वानंदीसोबत वडाला मारणार सात फेरे…; 'वीण दोघातली...' मध्ये सुरु होणार हटके लव्हस्टोरी, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.