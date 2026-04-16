'दुचाकीवर स्वामी अन्...' देऊळ बंद २ चं पहिलं मोशन पोस्टर रिलीज, स्नेहल तरडेच्या डोळ्यात अश्रू, काय असेल कथा?

DEOOL BAND 2 POSTER RELEASED: देऊळ बंद २ या सिनेमाची काही दिवसापूर्वी घोषणा झाली होती. तेव्हापासून चाहत्यांना मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. दरम्यान काही दिवसापूर्वी स्वामींचा चेहरा चाहत्यांना दाखवण्यात आला होता. दरम्यान आता या सिनेमाचं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पहिल्या भागात संपुर्ण सिनेमांमध्ये स्वामींनी चारचाकी गाडीमधून प्रवास केला होता. परंतु या पोस्टरमध्ये एका गरीब महिलेच्या दुचाकीवरून स्वामी प्रवास करताना पहायला मिळताय. .मागच्या आठवड्यात या सिनेमाची तारिख जाहीर करण्यात आली होती. २१ मे २०२६ रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान आता या सिनेमामध्ये मोहन जोशी स्वामी समर्थांच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तसंच अजून कोणते कलाकार असणार याबाबत चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. .सोशल मीडियावर देऊन बंद २ सिनेमाचं पोस्टर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय. 'देऊळ बंद २-आता परिक्षा देवाची' असं पोस्टरमध्ये लिहण्यात आलय. तसंच स्वामींनी प्रसन्न चेहऱ्यानं हात उंचावत एका दुचाकीवर मागे बसलेलं पहायला मिळतय. तसंच यावेळी अभिनेत्री स्नेहल तरडे दुचाकी चालवताना दिसतेय. यावेळी स्नेहलच्या चेहऱ्यावर राग दिसतोय. तसंच तिच्या डोळ्यात अश्रू पहायला मिळताय. .परंतु तिचा हा राग आणि दु:ख नक्की कशासाठी आहे? हे पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना सिनेमाची वाट पाहावी लागणार आहे. 'भक्त कितीही संकटात असला तरी स्वामी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात' हेच या पोस्टमधून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांना सिनेमाबाबत अधिकच उत्सुकता लागली आहे. या सिनेमाची कथा, पटकथा, दिग्दर्शन प्रविण तरडे यांनी केलेलं आहे.