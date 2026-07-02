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'वॉर्नरलाही जेजुरीचा भंडारा लावला होता' देवदत्त नागेने सांगितला परदेशातील भन्नाट किस्सा

DEVDUTT NAGE APPLIES JEJURI BHANDARA TO DAVID WARNER: 'जय मल्हार' फेम देवदत्त नागे यांनी मेलबर्नमधील शूटिंगदरम्यानचा खास किस्सा सांगितला. वदत्त यांनी त्याला भंडाऱ्याचं महत्त्व सांगत 'यळकोट यळकोट जय मल्हार' म्हणवून घेतल्याचा अनुभव शेअर केला.
devdutt nage

devdutt nage on david warner

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

DAVID WARNER YELKOT YELKOT JAI MALHAR MOMENT: झी मराठीवरील अभिनेता देवदत्त नागेची 'जय मल्हार' ही मालिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. या मालिकेतून देवदत्त नागेनं चाहत्यांमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्याने मराठीसह हिंदी, दाक्षिणात्य सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दरम्यान जय मल्हार मालिका संपून इतकी वर्ष झाली तरी आजही खंडोबावरील त्याची श्रद्धा कायम आहे. अशातच देवदत्तने एका मुलाखतीत डेव्हिड वॉर्नर आणि भंडाऱ्याचा किस्सा शेअर केलाय.

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