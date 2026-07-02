'वॉर्नरलाही जेजुरीचा भंडारा लावला होता' देवदत्त नागेने सांगितला परदेशातील भन्नाट किस्सा

DAVID WARNER YELKOT YELKOT JAI MALHAR MOMENT: झी मराठीवरील अभिनेता देवदत्त नागेची 'जय मल्हार' ही मालिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. या मालिकेतून देवदत्त नागेनं चाहत्यांमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्याने मराठीसह हिंदी, दाक्षिणात्य सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दरम्यान जय मल्हार मालिका संपून इतकी वर्ष झाली तरी आजही खंडोबावरील त्याची श्रद्धा कायम आहे. अशातच देवदत्तने एका मुलाखतीत डेव्हिड वॉर्नर आणि भंडाऱ्याचा किस्सा शेअर केलाय. .देवदत्त नागेनं काही दिवसापूर्वी 'लोकशाही मराठी'ला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने मार्तंड खंडोबाच्या भूमिकेमुळे प्रेक्षकांच्या आजही मिळणाऱ्या प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केलीय. देवदत्त नागे म्हणाला की, 'जय मल्हार ही मालिका माझ्या आयुष्यासाठी टर्निंग पॉईंट होती. खंडेरायांप्रती आणि महादेवांप्रती असलेली भावना सार्थकी लागली. आजही त्या मालिकेचा रेकॉर्ड ब्रेक झालेले नाहीत. त्यामुळे आजही मी रोज भंडारा लावतो आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो.'.पुढे बोलताना देवदत्त म्हणाला की, 'आम्ही मेलबर्नला शूट करण्यासाठी गेले होतो. कुठेही असो मी सकाळी आवरलं की, भंडारा लावातो. मी त्यावेळी भंडारा लावून शुटिंगच्या सेटवर गेलो. तिथं डेव्हिड वॉर्नरसह सगळे कॉफी पीत बसले होते. माझ्या कपाळावरचा भंडारा पाहून वॉर्नरने विचारलेलं की, 'इज दिस टर्मरिक' (ही हळद आहे का?) त्यावर मी त्याला ही हळद नाही तर भंडारा असल्याचं सांगितलं. तसंच त्याच्याकडून 'यळकोट यळकोट जय मल्हार' असं बोलून घेतलं. त्यावेळी त्याने देखील भंडारा लावला.'.'तुझे केस विचित्र आहेत' ऑडिशनवेळी मंदार जाधवला दिलेलं रिजेक्शनचं विचित्र कारण, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.