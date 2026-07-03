Premier

'लोक माझ्या पाया पडायला येतात' देवदत्त नागेने सांगितल्या प्रेक्षकांच्या भावना, म्हणाला... 'मी त्यांना जेजुरीच्या दिशेनं हात...'

DEVDUTT NAGE ON JAI MALHAR FAN FOLLOWING: 'जय मल्हार' मालिकेमुळे देवदत्त नागे यांचं प्रेक्षकांशी एक भावनिक नातं निर्माण झालं. आजही अनेक चाहते त्यांना खंडोबाचं रूप मानून पाया पडण्यासाठी येतात याबद्दलचा किस्सा शेअर केलाय.
JAI MALHAR

JAI MALHAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

DEVDUTT NAGE KHANDOBA DEVOTION STORY: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता देवदत्त नागे याने मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केली. दाक्षिणात्य सिनेमामध्येही त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. देवदत्त नागे याची जय मल्हार ही मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेमुळे त्याला वेगळी ओळख मिळाली. दरम्यान अशातच देवदत्तने एका मुलाखतीत आजही लोक खंडोबाच्या नजरेनं पाहत पाया पडतात याबद्दलचा किस्सा शेअर केलाय.

Loading content, please wait...
Actor
marathi actor
Entertainment news
Entertainment Field