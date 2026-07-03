'लोक माझ्या पाया पडायला येतात' देवदत्त नागेने सांगितल्या प्रेक्षकांच्या भावना, म्हणाला... 'मी त्यांना जेजुरीच्या दिशेनं हात...'

DEVDUTT NAGE KHANDOBA DEVOTION STORY: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता देवदत्त नागे याने मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची ओळख निर्माण केली. दाक्षिणात्य सिनेमामध्येही त्याने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. देवदत्त नागे याची जय मल्हार ही मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेमुळे त्याला वेगळी ओळख मिळाली. दरम्यान अशातच देवदत्तने एका मुलाखतीत आजही लोक खंडोबाच्या नजरेनं पाहत पाया पडतात याबद्दलचा किस्सा शेअर केलाय. .देवदत्त नागेनं नुकतीच लोकशाही मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने मनोरंजन विश्वातील तसंच वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक गोष्टी शेअर केल्या. त्याला जय मल्हार मालिकेतील मार्तंड खंडोबाच्या भूमिकेमुळे प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. आजही चाहत्यांकडून त्याला तितकच प्रेम मिळतं. .या मालिकेबद्दल बोलताना देवदत्त नागे म्हणाला, 'जय मल्हार ही मालिका माझ्या आयुष्यासाठी टर्निंग पॉईंट ठरली. या मालिकेमुळे माझं संपूर्ण आयुष्य बदलून गेलं. खंडेराय आणि महादेवांप्रती असलेली माझी श्रद्धा मालिकेमुळे सार्थकी लागली. आजही लोकांकडून तितकच प्रेम मिळतं.'.'मी रोज भंडारा लावतो. कारण भंडारा अशी गोष्ट आहे जी सतत माझ्या माथी असते. जेव्हा शुटिंग असायचं तेव्हा भंडारा लावूनच सुरु व्हायचं. द्विशिवलिंगावरील तो भंडारा असायचा. माझा सुरुवातीला अशा पौराणिक मालिका करण्यासाठी नकार होता. परंतु दिग्दर्शक महेश कोठारे यांना मी नाही बोलू शकलो नाही.'.'मी खंडेरायांची भूमिका साकारल्यानंतर माझं आणि प्रेक्षकांचं नातं भावनिक झालं. अनेक वेळा काही प्रेक्षक पाया पडण्यासाठी सुद्धा येयचे. जेव्हा लोक माझ्या पाया पडायला येयचे, तेव्हा मी त्यांना नकार देत होतो. मी त्यांना सांगायचो, मी साधा माणूस आहे, त्यामुळे जर तुम्हाला खंडेरायांच्या पाया पडायचे असेल तर जेजुरीच्या दिशेनं हात जोडा तो नमस्कार नक्कीच खंडेरायांपर्यंत जाईल. कारण आपण कोणाला पाया पडू देण्याइतके मोठे नसतो. त्यामुळे मी त्यांना मिठी मारतो पण पाया पडू देत नाही.' असं देवदत्त मुलाखतीत म्हणाला. .'वॉर्नरलाही जेजुरीचा भंडारा लावला होता' देवदत्त नागेने सांगितला परदेशातील भन्नाट किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.