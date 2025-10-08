'वाह दादा वाह' ऐकलं आणि कळतं ही प्राजक्ता' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलं प्राजक्ता माळीचं कौतुक, व्हिडिओ व्हायरल

मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. अशातच सध्या प्राजक्ता हास्यजत्रा या शोचं सुत्रसंचलन करताना पहायला मिळते. अनोख्या शैलीमध्ये ती सुत्रसंचलन करत असते. या शोमधील तिचे काही डायलॉग सुद्धा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतात. दरम्यान आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राजक्ता माळीचं कौतूक करत शुभेच्छा दिल्यात..प्राजक्ता माळीने फुलवंतीसह अनेक मालिका आणि चित्रपटामध्ये वेगवेगळे अभिनय केले. अनेक मालिका चित्रपटामध्ये तिने मुख्य भूमिका सुद्धा साकारली. दरम्यान प्राजक्ताला यंदाचा 'झी 24 तास'च्या सर्वोकृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तर भरत जाधव यांना 'आता थांबायचं नाही' या चित्रपटासाठी सर्वोकृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार देण्यात आला. दरम्यान या पुरस्कार सोहळ्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होतो. यावेळी त्यांनी भरत जाधवसह प्राजक्ता माळीचं कौतूक केलय. .पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'भरत जाधव यांचा सही रे सही नाटकांचा उल्लेख येतोच. तसंच भरत जाधव नेहमीच प्रेक्षकांचं मनोरजंन करत असतात. त्यांना शुभेच्छा.' तसंच पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'इथं प्राजक्ता माळी सुद्धा उपस्थित आहे. खरतर मी मगाशी आलो तेव्हा मला नव्हता माहित की, त्या इथं आहेत. परंतु जेव्हा कार्यक्रम सुरु असताना त्यांचा आवाज आला 'वाह दादा वाह' तेव्हा लक्षात आलं, इथं प्राजक्ताशिवाय दुसरं कोणी नसणार. त्यामुळे मी त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देतो.'.दरम्यान या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कौतूक केल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आता 'वाह दादा वाह' ही प्राजक्ताची ओळख पटली आहे. दरम्यान प्राजक्ताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर हा मुख्यमंत्र्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यावेळी तिने कृतज्ञ असं असं व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलय. .गौरी खानसाठी प्रचंड पजेसिव्ह होता शाहरुख, म्हणायचा...'केस मोकळे सोडायचे नाही' मुलगा आर्यन सुद्धा आईवर घालतो बंधनं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.