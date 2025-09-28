'मी एक इडली खाण्यासाठी फुलं विकायचो' धनुष लहानपणीची आठवण सांगताना म्हणाला...'त्या काळी पैशाचा फार...'

अभिनेता आणि निर्माता धनुषने आपल्या फिल्मी करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलं. त्याचा रांझना सिनेमा तर प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन गेला. त्याच्या अभिनयाची प्रेक्षकांना भुरळ पडली. दरम्यान अशातच धनुषने त्याचा नवीन सिनेमा 'इडली कढाई'च्या ऑडिओ लॉन्च सोहळ्याला लहानपणीचा किस्सा शेअर केला. यावेळी धनुषने सांगितलं की, लहानपणी त्यांनी इडलीसाठी फुलं विकली. परंतु त्याच्या या वक्तव्यावर लोकांना प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका अभिनेत्याचा मुलगा असून हे असं कसं होऊ शकतं? असे प्रश्न उपस्थित झाले..धनुष साऊथच्या प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते कस्तुरी यांचा मुलगा आहे. त्यामुळे धनुषने इडलीसाठी फुल विकली हे लोकांना मान्यच होत नव्हतं. एका मोठ्या स्टारच्या मुलाला कशी काय आर्थिक तंगी येऊ शकते. असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला. त्यामुळे सध्या त्याच्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा होतेय. दरम्यान यावर धनुषने स्पष्टीकरन दिलय..एका कार्यक्रमात बोलताना धनुष म्हणाला की, 'सुरुवातीच्या काळात माझ्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फार खराब होती. माझा जन्म 1983 मध्ये झाला होता. तेव्हा माझ्या वडिलांनी 1991 मध्ये पहिला सिनेमा बनवला. आम्ही चार भाऊ असल्याने बजेट नेहमी टाइट असायचं. आमचं शिक्षण आमची पहिली प्रॉयोरिटी होती. आम्हाला पॉकेट मनीसाठी काम कराव लागत होता. 1995 नंतर आमची आर्थिक परिस्थिती सुधारली.'.पुढे बोलताना धनुष म्हणाला की, 'लहानपणी इडली खायला मला प्रचंड आवडायचं. परंतु ते खाण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नसायचे. त्यामुळे आम्ही घराच्या आजूबाजूचे फुले गोळा करून ते विकायचो. त्यातून येणाऱ्या पैशाची इडली खायचो. त्यासाठी आम्ही पहाटे ४ वाजता उठून फुलं गोळा करायचो.'.'फुल विकल्यानंतर दोन रुपये मिळायचे. त्यातून आम्ही इडली खायचो.' धनुषचा १ ऑक्टोबरला इडली कढाई सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत धनुषने लहानपणीची इडलीची आठवण चाहत्यांसोबत शेअर केलीय. दरम्यान त्याच्या चाहत्यांना त्याच्या सिनेमाची प्रचंड उत्सुकता आहे..महेश मांजरेकरांच्या पहिल्या पत्नीचं निधन, मुलगा सत्याने शेअर केली भावनिक पोस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.