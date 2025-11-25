Bollywood Legend Dharmendra: मीनाकुमारीपासून हेमामालिनीपर्यंत; ‘ही-मॅन’ धर्मेंद्रच्या पडद्यावरील अविस्मरणीय जोडींचा इतिहास

दी सिनेमाच्या दुनियेत साठ वर्षांहून अधिक काळ पडद्यावर दिमाखाने चमकणाऱ्या धर्मेंद्र यांनी दुनियेतून एक्झिट घेतली. धर्मेंद्र चार पिढ्यांचे नायक होते. तीसहून अधिक नायिकांसोबत त्यांनी रूपेरी पडदा रंगवला..त्यांचे रुपेरी पडद्यावर १९६० मध्ये अर्जुन हिंगोरानी यांच्या ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ या चित्रपटातून आगमन झाले. या चित्रपटात त्यांची नायिका कुमकुम होती. यानंतर धर्मेंद्र यांनी ६४ वर्ष रुपेरी पडद्यावर अधिराज्य गाजवले. या काळात ३० हून अधिक अभिनेत्रींसोबत त्यांनी नायक साकारला. हिंदी चित्रपटाच्या सुवर्णकाळातील नायिकांसोबत काम करण्याचे भाग्य त्यांना मिळाले.धर्मेंद्रच्या नायिकांचा आपण जेव्हा विचार करू लागतो पहिल्यांदा नाव डोळ्यांपुढे ते मीनाकुमारीचे. मीनाकुमारी आणि धर्मेंद्र साठच्या दशकात सहा चित्रपटातून रसिकांपुढे आले..Dharmendra: धर्मेंद्र यांच्या विनम्रतेने भारावले होते नागपूरकर; अनुपस्थितीचे कारण स्पष्ट करणारा विनम्र ‘ही-मॅन’ .मीनाचा भावस्पर्शी अभिनयाला धरमच्या त्या काळातील कवी मनाच्या हळव्या नायकाला रसिकांनी स्वीकारले. ही जोडी कमालीची लोकप्रिय ठरली. ‘मै भी लडकी हूँ’, ‘फूल और पत्थर’, ‘मझली दीदी’, ‘चंदन का पलना’, ‘बहारों की मंजिल’ या सिनेमात ते एकत्र होते, तर ‘काजल’ या सिनेमात ते दोघे बहीण भावाच्या भूमिकेत होते. हा कालखंड धर्मेंद्रसाठी प्रस्थापित नायक बनण्यापूर्वीचा होता. धर्मेंद्र आणि मीना यांची ‘ऑन स्क्रीन’ आणि ‘ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री’ गाजली. मीना धरममध्ये पुरती गुंतली होती. साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धात ‘पाकिजा’ चित्रपटाचे चित्रिकरण पुन्हा सुरू करण्यात आले. त्यावेळी देखील राजकुमारच्या जागी धर्मेंद्र यांचा विचार झाला होता; पण तसे घडले नाही..याच दशकात महान अभिनेत्री नूतनसोबत धर्मेंद्र यांनी ‘बंदिनी’, ‘दुल्हन एक रात की’, ‘दिल ने फिर याद किया’ या चित्रपटात काम केले. बिमल रॉय यांच्यासारख्या प्रतिभावान दिग्दर्शकाने ‘बंदिनी’साठी धर्मेंद्रला नूतनच्या समोर उभे केले, यातच धर्मेंद्र यांच्या गुणवत्तेची खात्री पटली. ‘दिलने फिर याद किया’ हा म्युझिकल हिट सिनेमा होता. वहिदा रहमान या अभिनेत्रीसोबत ‘खामोशी’, ‘मन की आँखे’, ‘फागुन’, ‘बाजी’ आणि ‘सनी’ हे वेगवेगळ्या आकृतिबंधाचे चित्रपट धर्मेंद्र यांनी केले. याच काळात म्हणजे साठच्या दशकात माला सिन्हासोबत त्यांनी केलेले ‘अनपढ’, ‘पूजा के फूल’, ‘नीला आकाश’, ‘बहारे फिर भी आयेगी’, ‘जब याद किसी की आती है’ आणि ‘आँखे’ हे या जोडीचे सर्वच सिनेमे गाजले..शर्मिलासह आठ चित्रपटआणखी एक सौंदर्यवती शर्मिला टागोर आणि धरमपाजींचा जन्मदिवस (८ डिसेंबर) एकच होता. या दोघांचे आठ सिनेमे आले. हृषीकेश मुखर्जी यांच्या दिग्दर्शनातील ‘अनुपमा’ या चित्रपटातील धर्मेंद्र यांनी साकारलेला कवी मनाचा नायक अजून लक्षात आहे. हृषीदांच्या ‘सत्य काम’, ‘चुपके चुपके’ मध्ये हीच जोडी होती. ‘मेरे हमदम मेरे दोस्त’, ‘देवर’, ‘यकीन’, ‘एक महल हो सपनों का’ आणि ‘सनी’ हे त्यांचे अन्य चित्रपट. शर्मिला धर्मेंद्रसोबत खूप खुलून दिसायची. सुचित्रा सेन या बंगाली अभिनेत्री सोबतचा ‘ममता’(१६६) सिनेमा अप्रतिम अभिनयाने नटला होता. सायरा बानोसोबतही धर्मेंद्र यांची जोडी चांगली जमली होती. ‘आदमी और इन्सान’, ‘ज्वार भाटा’, ‘इंटरनॅशनल क्रूक’, ‘साजिश’, ‘रेशम की डोरी’, पॉकेटमार आणि चैताली यात दोघे एकत्र होते. या काळातील हिट सिनेमांची नायिका आशा पारेखने धर्मेंद्र यांच्यासोबत ‘आया सावन झुम के’, ‘आये दिन बहार के’, ‘शिकार’, ‘मेरा गाव मेरा देश’ हे सिनेमे केले. या दशकातील मुमताज (लोफर, झील के उस पार) साधना (इश्क पर जोर नही), नंदा (मेरा कसूर क्या है), पद्मिनी (काजल), निम्मी (आकाश दीप), राजश्री (मोहोब्बत जिंदगी है), तरला दलाल (शोला और शबनम) सुप्रिया चौधरी (आप की परछाई) या नायिकांसोबतही धर्मेंद्र यांनी काम केले..हेमामालिनीसह ‘हिट’ जोडीसत्तरच्या दशकात धर्मेंद्र आणि हेमामालिनी ही जोडी तरुणांची लाडकी जोडी होती. या दशकाच्या अखेरीस त्यांनी लग्न केले. २४ चित्रपटांतून हे दोघे रसिकांपुढे आले. १९६९चा ‘तुम हंसी मै जवाँ’ हा त्यांचा पहिला चित्रपट. या दोघांच्यात प्रेमाचे बीज इथेच फुलले. ‘शराफत’, ‘नया जमाना’, ‘सीता और गीता’, ‘राजा जानी’, ‘जुगनू’, ‘पत्थर और पायल’, ‘दोस्त’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘शोले’, ‘चरस’, ‘माँ’, ‘किनारा’, ‘ड्रीमगर्ल’, ‘दिल्लगी’, ‘आजाद’, ‘दिल का हिरा’, ‘द बर्निंग ट्रेन’, ‘अलीबाबा और चालीस चोर’, ‘आस-पास’, ‘दो दिशाँये’, ‘बगावत’, ‘राजपूत’ आणि ‘रजिया सुलतान’ या सिनेमांतून दोघे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले. अगदी राज-नर्गीससारखी त्यांची जोडी गाजली. धर्मेंद्र यांची इमेज नंतर बदलली. ‘ही मॅन’, ‘मॅचो मॅन’ अशी त्यांची पडद्यावरची प्रतिमा झाली. मारधाड, ॲक्शनपटाचे ते नायक झाले. झीनत अमानसोबत धर्मेंद्र यांनी ‘धरमवीर’, ‘प्रोफेसर प्यारेलाल’, ‘शालीमार’, ‘राम बलराम’, ‘कातिलों के कातिल’ हे सिनेमे केले. हे सर्व मारधाड सिनेमे होते..‘या’ नायिकांसोबतही जोडीरेखा-अमिताभ जोडी हिट असताना धर्मेंद्रसोबत रेखाने ‘कहानी किस्मत की’, ‘कर्तव्य’, ‘गजब’, ‘बाजी’, ‘झूठा सच’ हे सिनेमे केले. अभिनेत्री राखी सोबत ‘जीवन मृत्यू’, ‘ब्लॅक मेल’ हे सुपरहिट सिनेमे केले. ‘पल पल दिल के पास’ हे सर्वांग सुंदर प्रेमगीत त्याने राखीसोबत पडद्यावर साकारले. या दशकातील मौसमी चटर्जी (फांदेबाज, सिक्का), शबाना आजमी (खेल खिलाडी का), रीना रॉय (मै इंतकाम लूँगा) जया भादुरी (समाधी), अनिता राज, जयाप्रदा या नायिकांसोबत त्यांचे चित्रपट आले..तब्बल २२ वर्षांपासून मराठी अभिनेत्रीसोबत लिव्ह इनमध्ये राहतोय अभिनेता; तब्बल २२ वर्षांपासून मराठी अभिनेत्रीसोबत लिव्ह इनमध्ये राहतोय अभिनेता; लग्नाबद्दल म्हणाला, 'आता मरण आलं तरीही... .सनी देओल सोबत 'बेताब'मधून (१९८३) रुपेरी पडद्यावर पदार्पण केलेल्या अमृता सिंगसोबत नायक म्हणून धर्मेंद्र यांनी 'सच्चाई की ताकत'मध्ये (१९८९) काम केले. असाच काहीसा प्रकार डिंपल कपाडियासोबत झाला. डिंपलने सनी सोबत 'मंजिल मंजिल' (१९८४) व 'अर्जुन' (१९८५) मध्ये भूमिका केली व त्यानंतर धर्मेंद्रसोबत 'मस्त कलंदर' आणि 'दुश्मन देवता ' (१९९१) मध्ये भूमिका केली. श्रीदेवीने सनी सोबत 'चालबाज' (१९८९) चित्रपट केला व नंतर धर्मेंद्रसोबत 'नाकाबंदी'(१९९१) हा सिनेमा केला. म्हणजे आधी मुलाची नायिका बनल्यानंतर या अभिनेत्री त्याच्या वडिलांच्या नायिका बनल्या. सहा दशकांपेक्षा जास्त काळ रूपेरी पडद्यावर सक्रिय असलेल्या धर्मेंद्र यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक नायिकांसोबत काम केले. चार पिढ्यांचा 'नायक' असलेल्या या कलाकारासोबत रूपेरी पडदा 'शेअर' करणाऱ्या नायिकाही भाग्यवानच.. 