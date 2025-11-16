हेमामालिनीशी लग्न केल्यानंतर धर्मेंद्र पडलेले 27 वर्ष लहान अभिनेत्रीच्या प्रेमात, बायकोने दिलेली धमकी..

Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र भारतीय सिनेविश्वातील अतिशय हँडसम अभिनेते म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांचं फक्त प्रोफेशनल आयुष्यच नाही तर वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत राहील. बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वीच प्रकाश कौर यांच्याशी धर्मेंद्र यांचं लग्न झालं. त्यांना 4 मुलंही झाली. तरीही अनेक अभिनेत्रींशी त्यांचं नाव जोडलं गेलं. .धर्मेंद्र यांचं 70 च्या दशकात हेमामालिनी यांच्याशी नावं जोडलं गेलं. त्यानंतर 1980 मध्ये त्या दोघांनी बऱ्याच विरोधानंतर लग्न केलं. धर्मेंद्र यांनी प्रकाश कौर यांना घटस्फोट न देता हेमा यांच्याशी दुसरं लग्न केलं होतं. याचदरम्यान धर्मेंद्र यांचं नाव अजून एका अभिनेत्रीशी जोडलं गेलं. .ही अभिनेत्री आहे अनिता राज. नौकर बीवी का या सिनेमात धर्मेंद्र आणि अनिता यांनी एकत्र काम केलं होतं. या दोघांची या सिनेमातील रोमँटिक केमिस्ट्री पाहिल्यानंतर या दोघांचे खरे प्रेमसंबंध असल्याच्या चर्चा सगळीकडे रंगू लागल्या. अनिता आणि धर्मेंद्र यांचं अफेअर असल्याच्या अफवा इतक्या वाढल्या की पुढे या हेमामालिनी यांच्या कानावर पोहोचल्या. .अशाही चर्चा होत्या की, जेव्हा हेमा मालिनी यांना कळले की धर्मेंद्र अनिता राजवर प्रेमात पडले आहेत, तेव्हा त्यांना इतका राग आला की त्यांनी धर्मेंद्र यांना अभिनेत्रीपासून थोडे अंतर ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर धर्मेंद्र यांनी अनिता यांच्यासोबत एकत्र काम केलं नाही. ."तिने लग्नाला बोलावलं नाही याचं वाईट वाटलं..." आलिया भट्टच्या काकांनी व्यक्त केली खंत; म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.