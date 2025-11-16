Premier

हेमामालिनीशी लग्न केल्यानंतर धर्मेंद्र पडलेले 27 वर्ष लहान अभिनेत्रीच्या प्रेमात, बायकोने दिलेली धमकी..

Dharmendra Rumoured Affair : अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 80 च्या दशकात एका अभिनेत्रीबरोबर अफेअर असल्याची चर्चा होती. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र भारतीय सिनेविश्वातील अतिशय हँडसम अभिनेते म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांचं फक्त प्रोफेशनल आयुष्यच नाही तर वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत राहील. बॉलिवूडमध्ये येण्यापूर्वीच प्रकाश कौर यांच्याशी धर्मेंद्र यांचं लग्न झालं. त्यांना 4 मुलंही झाली. तरीही अनेक अभिनेत्रींशी त्यांचं नाव जोडलं गेलं.

Entertainment news
Entertainment Field
Dharmendra

