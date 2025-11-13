Viral Video : "हे तुम्ही काय करून घेतलं ?" धर्मेंद्र यांची अवस्था बघून ढसाढसा रडल्या प्रकाश कौर ; मुलांनाही अश्रू अनावर

Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत खालावली असल्यामुळे काही दिवसांपासून हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. नुकताच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यातच एक त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून हा व्हिडीओ बघून अनेक चाहत्यांना धक्का बसला आहे. .शाह अश्फान नावाच्या एका इंस्टाग्राम युजरने हा व्हिडीओ शेअर केलाय. हा एक अभिनेता आणि ब्लॉगर आहे. त्याने शेअर केलेला हा व्हिडीओ अल्पावधीतच व्हायरल झाला आहे. .या व्हिडिओमध्ये धर्मेंद्र यांचं संपूर्ण कुटूंब हॉस्पिटलमध्ये धर्मेंद्र यांच्याजवळ उभं दिसत आहे. सनी देओल, नातू, सून त्यांच्या जवळ असून दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या पत्नी आणि आणखी एक महिला दिसतेय. त्यांच्या पत्नी प्रकाश कौर ढसाढसा रडताना दिसत आहेत. "तुम्ही हे काय केलंत ? प्लिज उठा. माझं ऐका" असं त्या म्हणाल्या. त्यांचा हा आक्रोश पाहून इतरांच्याही डोळ्यात पाणी आलं. .सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. अनेकजण धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी म्हणून प्रार्थना कमेंट्समध्ये केल्या आहेत. तर काहींनी हा व्हिडीओ सोशल मीडियावरून डिलिट करण्याची मागणी केली आहे. "हा त्या कुटूंबाचा वैयक्तिक क्षण आहे. तुम्ही किती निर्लज्ज लोक आहात." अशा कमेंट्स त्यांनी केल्या आहेत. .धर्मेंद्र यांची प्रकृती सुधारावी म्हणून चाहते प्रार्थना करत आहेत. तर त्यांच्या घराबाहेरही चाहत्यांची गर्दी आहे. .लग्नाच्या ११ महिन्यांनी त्यांनी मला मुंबईला आणलं... तो काळ सांगताना प्रभाकर मोरेंच्या पत्नीला अश्रू अनावर ; म्हणाल्या, 'रात्री पावणे एकला...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.