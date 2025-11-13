Premier

Viral Video : "हे तुम्ही काय करून घेतलं ?" धर्मेंद्र यांची अवस्था बघून ढसाढसा रडल्या प्रकाश कौर ; मुलांनाही अश्रू अनावर

Dharmendra Hospital Viral Video : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचा हॉस्पिटलमधील व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेक चाहत्यांना धक्का बसला असून ते लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना अनेकजण करत आहेत.
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत खालावली असल्यामुळे काही दिवसांपासून हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. नुकताच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यातच एक त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून हा व्हिडीओ बघून अनेक चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

