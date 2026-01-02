सनी देओलच्या गर्लफ्रेंडसोबतच धर्मेंद्र यांनी दिलेला किसिंग सीन, 21 वर्ष लहान होती अभिनेत्री, एका सीनमुळे नातं सापडलेलं वादात

Dharmendra's kiss scene with Dimple Kapadia : बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांचं सिनेसृष्टीत खुप मोठं योगदान आहे. त्यांनी अनेक सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. बॉलिवूडमधील सर्वांत देखणा अभिनेता म्हणून धर्मेंद्र यांना ओळखलं जायचं. त्यांनी केलेले अनेक सिनेमे सुपरहिट ठरले. आज देखील त्यांचे काही सिनेमे तितकेच आवडीने पाहिले जातात. परंतु एकेकाळी धर्मेंद्र हे त्यांच्या सिनेमामुळे नाहीतर त्यांच्या एका किसिंग सीनमुळे चर्चेत आले होते. .धर्मेंद्र यांनी सनी देओलच्या गर्लफ्रेंडसोबत दिला किसिंग सीनधर्मेंद्र यांचे अनेक सिनेमे सुपरहिट ठरले. त्यातीलच एक सिनेमा म्हणजे 'दुष्ण देवता'. धर्मेंद्र यांनी डिंपल कपाडियासोबत हा सिनेमा केला होता. या सिनेमामध्ये धर्मेंद्र यांनी डिंपलसोबत एक किसिंग सीन दिला होता. तेव्हा डिंपल आणि सनी देओल यांच्या अफेअरची चर्चा होती. त्यात धर्मेंद्र यांनी किसिंग सीन दिल्यानं त्यावेळी हा सिनेमा प्रचंड चर्चेत आला होता. .सनी देओल आणि डिंपलगेल्या अनेक वर्षांपासून सनी देओल आणि डिंपल यांच्यात काहीतरी सुरु असल्याचं बोललं जातं. आज देखील ते दोघे रिलेशनशिपमध्ये असल्याची चर्चा बॉलिवूडमध्ये आहे. परंतु दोघांनीही त्यांच्या नात्याबद्दल अधिकृत घोषणा केली नाही. परंतु त्यांना दोघांना अनेक वेळा एकत्र पाहण्यात आलंय. .सनी देओलचं अफेअरसनी देओलचं नाव अनेक अभिनेत्रींसोबत जोडलं गेलं होतं. अमृता सिंग, डिंपल कपाडिया या अभिनेत्रींसोबतच्या नात्याची चर्चा अधिक रंगली. जेव्हा सनी देओल डिंपल कपाडियाला डेट करत होता, तेव्हा त्याचं लग्न झालेलं होतं..'किती पैसे पाहिजेत?' धर्मेंद्र यांच्या अस्थी विसर्जनावेळी सनी देओल पापाराझींवर संतापला, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.