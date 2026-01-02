Premier

सनी देओलच्या गर्लफ्रेंडसोबतच धर्मेंद्र यांनी दिलेला किसिंग सीन, 21 वर्ष लहान होती अभिनेत्री, एका सीनमुळे नातं सापडलेलं वादात

DHARMENDRA'S CONTROVERSIAL KISS SCENE SUNNY DEOL GIRLFRIEND: धर्मेंद्र यांनी 'दुष्मन देवता' सिनेमात डिंपल कपाडियासोबत एक प्रसिद्ध किसिंग सीन दिला, ज्यामुळे त्या सिनेमावर चर्चा वाढली. सनी देओल आणि डिंपल कपाडिया यांच्यातील अफेअर देखील बॉलिवूडमध्ये चर्चेत होता.
DHARMENDRA'S KISS SCENE

DHARMENDRA'S KISS SCENE

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

Dharmendra's kiss scene with Dimple Kapadia : बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांचं सिनेसृष्टीत खुप मोठं योगदान आहे. त्यांनी अनेक सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. बॉलिवूडमधील सर्वांत देखणा अभिनेता म्हणून धर्मेंद्र यांना ओळखलं जायचं. त्यांनी केलेले अनेक सिनेमे सुपरहिट ठरले. आज देखील त्यांचे काही सिनेमे तितकेच आवडीने पाहिले जातात. परंतु एकेकाळी धर्मेंद्र हे त्यांच्या सिनेमामुळे नाहीतर त्यांच्या एका किसिंग सीनमुळे चर्चेत आले होते.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
Actor
Entertainment news
Sunny Deol
Affair News
bollywod actor
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com