दिलीप कुमार होते ठाकूर आणि धर्मेंद्र असणार होते गब्बर ! ही होती शोलेची मूळ कास्ट

Bollywood News : रमेश सिप्पी यांचा शोले हा बॉलिवूडमधील कल्ट क्लासिक सिनेमा ठरला. या सिनेमाचे संवाद, सीन्स, गाणी अजराममर झाले. याबरोबरच या सिनेमातील भूमिका वीरू, जय, गब्बरही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या. नुकतंच या सिनेमाने 50 वर्षं पूर्ण केली. पण सुरुवातील या सिनेमाची कास्ट पूर्णपणे वेगळी होती. .धर्मेंद्र यांनी या सिनेमात वीरू ही भूमिका साकारली जी आजही प्रेक्षकांच्या मनात अमर आहे. पण खरंतर धर्मेंद्र यांना पहिली गब्बर आणि ठाकूर बलदेव सिंह या दोन भूमिका ऑफर करण्यात आल्या होत्या. जरी त्यांना निगेटिव्ह भूमिका ऑफर करण्यात आली असली तरीही या आयकॉनिक भूमिकेपेक्षा धर्मेंद्र यांना वीरूची भूमिका जास्त आकर्षक वाटली म्हणून त्यांनी ती भूमिका स्वीकारली. .खरंतर जयची भूमिका साकारलेले अमिताभ बच्चनही या सिनेमासाठी पहिली निवड नव्हते. धर्मेंद्र यांनी रमेश सिप्पी यांना अमिताभ यांचं नाव सुचवलं. त्यावेळी अमिताभ यांच्या करिअरची सुरुवात होती. या आधी ही भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा यांना ऑफर करण्यात आली होती..सुरुवातीला सिनेमात गब्बरची भूमिका डॅनी डेंझोपा साकारणार होते. पण त्या आधी त्यांनी धर्मात्मा सिनेमासाठी फिरोज खान यांना शब्द दिला होता. तो त्यांना मोडायचा नव्हता. म्हणून त्यांनी शोले हा सिनेमा सोडला. त्यामुळे अमजद खान यांची निवड या भूमिकेसाठी झाली. सलीम आणि जावेद यांनी त्यांचं थिएटरमधील काम बघून अमजद यांचं नाव दिग्दर्शकाला सुचवलं. .ठाकूरची भूमिका खरंतर दिलीप कुमार यांना ऑफर करण्यात आली होती. पण त्यांनी भूमिकेशी करेक्ट न होण्याचं कारण देत त्यांनी नाकारली. त्यानंतर त्यांना ही भूमिका नाकारण्याचा पश्चाताप झाला होता. तर संजीव कुमार यांना गब्बर साकारायचा होता पण त्यांच्या शांत चेहऱ्यामुळे त्यांना ठाकूरची भूमिका ऑफर करण्यात आली.