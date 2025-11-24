Premier

दिलीप कुमार होते ठाकूर आणि धर्मेंद्र असणार होते गब्बर ! ही होती शोलेची मूळ कास्ट

Dharmendra Was Playing Gabbar Role In Original Sholay Cast : शोले सिनेमासाठी पहिल्यांदा धर्मेंद्र यांची निवड वीरू नाही तर गब्बरच्या भूमिकेसाठी झाली होती. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
Bollywood News : रमेश सिप्पी यांचा शोले हा बॉलिवूडमधील कल्ट क्लासिक सिनेमा ठरला. या सिनेमाचे संवाद, सीन्स, गाणी अजराममर झाले. याबरोबरच या सिनेमातील भूमिका वीरू, जय, गब्बरही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या. नुकतंच या सिनेमाने 50 वर्षं पूर्ण केली. पण सुरुवातील या सिनेमाची कास्ट पूर्णपणे वेगळी होती.

