व्याख्या, विख्खी, वुख्खू! 'धूमधडाका'मधील धनाजीराव वाकडेंचं घरं कुठेय माहितेय का? मुंबई-पुणे नाहीतर या ठिकाणी झालेलं शुटिंग

ASHOK SARAF LAKSHMIKANT BERDE ICONIC COMEDY FILM HOUSE STORY: मराठीत असे काही सिनेमे आहेत जे प्रेक्षकांच्या मनावर आजही अधिराज्य गाजवून आहेत. त्यात धुमधडाका, अशी ही बनवाबनवी, बाळाचे बाप ब्रम्हचारी असे अनेक सिनेमा आजही चाहते तितक्याच आवडीनं पाहतात. अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. .दरम्यान धुमधडाका या सिनेमाचं नाव घेतलं की, पहिल्यांदा आठवतात लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ. या सिनेमातील गाणी, डायलॉग आजही चाहत्यांना तितकीच आवडतात. अनेकवेळा मित्रमंडळीत जोक करताना सिनेमाचे डायलॉग्स वापरले जातात. धूमधडाका हा सिनेमा १९८५ साली प्रदर्शित झाला. परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? सिनेमाती धनाजीराव वाकडेंचा आलिशान बंगला कुठे आहे? तर जाणून घेऊया....बुलेटवाला अक्षय या युट्यूबरने हा बंगला कुठे होता ते दाखवलं होतं. हा बंगला कोल्हापूरच्या पन्हाळा परिसरात आहे. कोल्हापूरपासून जवळपास २२ किमी परिसरात हा बंगला आहे. दरम्यान आता या बंगल्यात बदल केले असून परिसराता रस्ते वगैरे झाले आहेत. .त्याकाळी या बंगल्याच्या परिसरात काहीच नव्हतं. परंतु आता या बंगल्याच्या आसपास घरे, रस्ते झाले आहेत. तसंच घरात बदलही करण्यात आला आहे. त्या काळी धुमधडाका सिनेमातील घराची बरीच चर्चा रंगली होती..इतकं जीव ओतून काम केलं पण... अपूर्वाने सांगितलं 'रात्रीस खेळ चाले' मालिका सोडण्याचं खरं कारण; म्हणाली, 'खूप वाईट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.