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व्याख्या, विख्खी, वुख्खू! 'धूमधडाका'मधील धनाजीराव वाकडेंचं घरं कुठेय माहितेय का? मुंबई-पुणे नाहीतर या ठिकाणी झालेलं शुटिंग

DHUMDHADAKA MARATHI MOVIE SHOOTING LOCATION PANDHALA KOLHAPUR DETAILS:‘धुमधडाका’ या सुपरहिट मराठी चित्रपटातील प्रसिद्ध बंगल्याचे लोकेशन समोर आले आहे. कोल्हापूरच्या पन्हाळा परिसरात असलेला हा बंगला आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय आहे.
DHUMDHADAKA

DHUMDHADAKA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ASHOK SARAF LAKSHMIKANT BERDE ICONIC COMEDY FILM HOUSE STORY: मराठीत असे काही सिनेमे आहेत जे प्रेक्षकांच्या मनावर आजही अधिराज्य गाजवून आहेत. त्यात धुमधडाका, अशी ही बनवाबनवी, बाळाचे बाप ब्रम्हचारी असे अनेक सिनेमा आजही चाहते तितक्याच आवडीनं पाहतात. अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची.

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