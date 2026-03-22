‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ; पण प्रकाश राज यांचा बॉलिवूडवर सवाल, 'हिंदी कलाकार गप्प का?'

'DHURANDHAR 2' BOX OFFICE SUCCESS: धुरंधर या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत प्रेक्षकाच्या मनात आपला झेंडा रोवला होता. आदित्य धर यांच्या या चित्रपटाची वट इतकी होती की त्याचा दुसरा भाग म्हणजे 'धुरंधर द रिव्हेंज' प्रदर्शित होण्यापूर्वीच २०० कोटींचा गारला जमवण्यात यशस्वी ठरला. सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुरंधरचा दुसऱ्या भागाला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे.. मात्र, या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाला काही जणांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळताना दिसत आहेत. चित्रपटाची कथा, संगीत, अभिनय, चित्रीकरण अशा प्रत्येकच बाजू भक्कम असल्या तरी एक विशिष्ट प्रेक्षकवर्गाला प्रोपोगंडा चित्रपट माणून संबोधत आहे. .चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी या चित्रपटाचं कौतुक केलं असताना, अभिनेते प्रकाश राज यांनी प्रासर माध्यमांद्वारे आपलं मत स्पष्टपणे मत मांडत कौतुक करणाऱ्या कलाकारांना टोला लगावला आहे. "आतापर्यंत अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, ज्युनियर एनटीआर, महेश बाबू आणि राम चरण यांनी सिनेमांचं कौतूक केल आहे. परंतु हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कोणत्या कलाकाराने यावर भाष्य केलय का?" असा सवाल करत त्यांनी त्यांना सुनावले..सध्या 'धुरंधर २' बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत असला तरी प्रेक्षकांमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. तरीही आदित्य धर यांची कथा मांडण्याची शैली प्रेक्षकांवर आपली छाप पाडत आहे..'धुरंधर 2' ची एंट्री अन् मिम्सचा जल्लोष! सोशल मीडियावर भन्नाट रिअॅक्शन व्हायरल.