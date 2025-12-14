DHURANDHAR COLLECTION: धुरंधरने केली बक्कळ कमाई! आतापर्यंतचं कलेक्शन वाचून थक्क व्हाल!

Dhurandhar Box Office Collection Day 9: आदित्य धरच्या 'धुरंधर' सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली आहे. सिनेमा प्रदर्शित होऊन आतापर्यंत नऊ दिवस झाले आहेत. या सिनेमाने ९ दिवसात अनेक रेकॉर्ड ब्रेक केले आहेत. दुसऱ्या आठवड्यातही धुरंधर मोठी कमाई करताना पहायला मिळतोय. दुसऱ्या शुक्रवारी या सिनेमाने २०.३७ टक्के कमाईत वाढ केलीय. तसंच आतापर्यंत या सिनेमाने देशभरात ३०० कोटींचा गल्ला कमावला आहे. .धुरंधर या सिनेमात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त यांचा धमाकेदार अभिनय प्रेक्षकांना पहायला मिळतोय. अक्षय खन्नाच्या एन्ट्रीने तर चाहत्यांना वेड लावलं आहे. २८० कोटींमध्ये हा सिनेमा बनवण्यात आला होता. हा सिनेमा आदित्य धरच्या 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'वर आधारित होता. त्या सिनेमाने २४४ चा गल्ला कमावला होता. त्यात आता धुरंधर सिनेमाने ९ दिवसातचं उरीचा गल्ला कमावला आहे. .यापूर्वी दुसऱ्या आठवड्यात सर्वांधिक कमाई करणारा पुष्पा २ सिनेमा होता. परंतु आता धुरंधरने ३२ कोटींची कमाई करत नवा रेकॉर्ड केला आहे. धुरंधरने नवव्या दिवशी म्हणजे दुसऱ्या शनिवारी ५३ कोटींचा गल्ला कमावला आहे. आतापर्यंत या सिनेमाने सिकंदर, रेड २, हाऊसफुल ५ आणि उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक सारख्या सिनेमाचे रेकॉर्ड मोडले आहेत..या वर्षी अनेक सिनेमे फ्लॉफ ठरले. परंतु धुरंधर सिनेमानं मोठी कमाई केली आहे. दुसऱ्याच आठवड्यात ५० कोटींचा गल्ला कमावणारा हा यावर्षीचा पहिला सिनेमा ठरला आहे. धुरंधरने ८ दिवसात जगभरात ३७१ कोटींची कमाई केली आहे. तर हा आकडा ३८० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. .नागराजचं खरं रूप बापूमुळे अखेर अर्जुन सायली समोर येणार ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता याचाही खून..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.