'लोकांनी प्रेम चुकीच्या पद्धतीनं...' ट्रोल झाल्यानंतर राकेश बेदींनी दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाले...

Rakesh Bedi kiss Sara Arjun Viral Video: धुरंधर सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. परंतु या सिनेमातील जमालीच्या भूमिकेत पहायला मिळालेले अभिनेते राकेश बेदी हे काही दिवसांपूर्वी एका वेगळ्याच कारणामुळे ट्रोल झाले होते. सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चवेळी त्यांनी अभिनेत्री सारा अर्जुनच्या खांद्यावर किसं केलं होतं. सिनेमामध्ये त्यांनी साराच्या वडिलांची भूमिका साकारलीय. त्यात ऑनस्क्रीन लेकीसोबत असं कृत्य केल्यामुळे त्यांना ट्रोल करण्यात आलं होतं. 71 वर्षाचे होऊनही असे का वागलात? असा अनेकांनी प्रश्न केला होता. .नक्की काय घडलं?दरम्यान आता राकेश बेदी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जेव्हा धुरंधर सिनेमाचा ग्रँड ट्रेलर लाँच पार पडला. त्यावेळी स्टेजवर दिग्दर्शक आदित्य धर, रणवीर सिंहसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. यावेळी २० वर्षाच्या सारा अर्जुनलाही स्टेजवर बोलावण्यात आलं. यावेळी तिने एक एक करत सगळ्यांची भेट घेतली. ज्यावेळी ती राकेश बेदींजवळ आली, तेव्हा त्यांनी तिची गळाभेट घेतली. आणि तिच्या खांद्याला किस केलं. त्यांचा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. अनेकांना राकेश बेदींचं वागणं पटलं नाही. .राकेश बेदींचं स्पष्टीकरणदरम्यान आता यावर राकेश बेदींनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, 'लोकांनी त्यांचं प्रेम चुकीचं पद्धतीनं पाहिलं आहे. सेटवरही मी आणि सारा एकमेकांशी प्रेमानेच भेटायचो, त्यामुळे ट्रेलर लाँन्चवेळी आमची भेट देखील तशीच होती. फक्त ही गोष्ट वेगळ्या पद्धतीने पसरली गेली.'.'आमचं सेटवरसुद्धा असंच बॉन्डिंग'हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राकेश बेदी म्हणालेले, 'हा खरंच खूप मुर्खपणा आहे. ती माझ्या अर्ध्या वयाची सुद्धा नाही. ती माझ्या मुलीच्या भूमिकेत आहे. जसं एक मुलगी तिच्या वडिलांना भटते. तसंच आमच्यात छान बाप-लेकीचं नातं तयार झालंय. जे पडद्यावरही पहायला मिळालं. त्यामुळे ट्रेलर लॉन्चवेळी काही वेगळं घडलं नाही. आता बघणारे तसं बघताय, त्याला काय करु शकतो' असं ते मुलाखतीत बोलताना म्हणाले.