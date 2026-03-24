धुरंधर ते नॅशनल क्रश झालेल्या उझैर बलोचची 'ही' आहे गर्लफ्रेंड, अभिनेत्रीची सोशल मीडियावर पोस्ट, म्हणाली...'आता दुनिया तुझ्यासाठी...'

DHURANDHAR 2 FAME UZAIR BALOCH ACTOR DANISH PANDOR: धुरंधर २ ची सध्या सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. पाच दिवसातच या सिनेमाने ५०० कोटींपेक्षा जास्त गल्ला कमावला आहे. या सिनेमातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं आहे. हमजा, जमाल जमाली हे पात्र देखील प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं होतं. दरम्यान धुरंधरच्या दोन्ही भागात रहमान डकैतचा धाकटा भाऊ उझैर बोलचची देखील चर्चा रंगली..धुरंधरच्या पहिल्या भागात भावाच्या मागे खंबीरपणे उभा असणारा, भावाच्या मारेकरांना मारणारा हमजाचा खास मित्र म्हणून उझैर बलोचचं पात्र आहे. ही भूमिका दानिश पंडोर हा साकारत होता. धुरंधरनंतर अनेक मुलांना तो आवडला होता. इतका की धुरंधरच्या पहिल्या भागानंतर तो नॅशनल क्रश झाला होता. परंतु दानिशची गर्लफ्रेंड कोण आहे हे तुम्हाला माहितीय का? तर जाणून घेऊया.....उझैर बलोच पात्र साकारणाऱ्या दानिश पंडोर याची गर्लफ्रेंड एक अभिनेत्री आहे. तसंच तिचं नाव अहाना कुमारा असं आहे. अहानने सोशल मीडियावर पोस्ट करत दानिशचं कौतूक केलय. तिने लिहलं की, 'शांतपणे तु वाट पाहिलीस... त्यानंतरचा आता अफाट प्रेमापर्यंत झालेला तुझा प्रवास. धुरंधरपासून सुरु झालेला हा प्रवास आता धुरंधर -द रिव्हेंजला मिळालेलं अभूतपूर्व यश आहे. इतक्या वर्षाच्या तुझ्या संयमाची प्रतीक्षेचं फळ मिळालं. हे पाहून माझं मन आता आनंदाने भरून निघालं आहे.'.'तुझी ही उझैर बोलचची भूमिका खुप ताकदवान आणि कधी न विसरणारी आहे. आता सगळी दुनिया तुझ्यासाठी थांबलेली पाहून मला आनंद होतोय. आता प्रत्येकजण तुझ्यासोबत फोटो काढण्यासाठी उत्सुक आहे. तुझं सगळे कौतूक करताय. हे तुझं खरं यश आहे. प्रत्येक अभिनेत्याचं ते स्वप्न असतं.'.पुढे अहाना असही म्हणाली की, 'प्रत्येक सेलिब्रिटीसाठी शुक्रवार महत्त्वाचा असतो. परंतु तुझ्यासाठी सोमवारने सगळं काही बदलून टाकलं. तुझ्यावरचं प्रेम असच वाढत राहो आणि तु यशाचं शिखर गाठत राहतो.' असं तिने पोस्टमध्ये लिहिल दानिशचं तोंडभरून कौतूक केलय.