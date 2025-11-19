'हे तर ISISसारखं…' धुरंधर ट्रेलरवर ध्रुव राठींचा रोष, प्रेक्षकही थक्क, फक्त हिंसा, खुन-खराबा आणि टॉर्चर

आजकाल अनेक सिनेमामध्ये ॲक्शन, हिंसा दाखवण्यात येते. लगेच या सगळ्या गोष्टीची तुलना रणबीर कूपरच्या अॅनिमल सिनेमाशी केली जाते. या सगळ्यामध्ये kill, Marco आणि Baaghi 4 सारख्या सिनेमांचाही सामानेश आहे. त्यात आणखी एक भर म्हणून दिग्दर्शक आदित्य धर यांचा सिनेमा 'धुरंधर'चा सामावेश झाला आहे. परंतु हा सिनेमा फक्त अॅक्शन, हिंसामुळे नाहीतर वेगळ्याच कारणाने वादात सापडलाय..प्रसिद्ध युट्यूबर ध्रुवर राठी यांनी या सिनेमाच्या ट्रेलरवर टीका केली आहे. तसंच त्यांनी या सिनेमाची तुलना थेट आतंकवादी संघटना ISIS शी केलीय. त्यामुळे सोशल मीडियावर वादाला कारण सापडलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर धुरंदर सिनेमाचा ट्रेलर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या सिनेमातील अॅक्शन सीन, हिंसा बरोबरच आता आतंकवादी संघटनाची तुलना केल्याचा आरोप होतोय..आयआयएस म्हणजे इस्लामिक स्टेट इन इराक अँड सारिया. हा दहशतवादी संघ लोकांचे मान कापतानाचे व्हिडिओ सगळ्यांसमोर अपलोड करत असत. धुरंधर सिनेमातील एक सीनचा उल्लेख करत तो आयएसआयएसशी संबंधीत असल्याचा आरोप केलाय. .ध्रुव राठीने ट्विटर अकाऊंटवर लिहलं की, 'आदित्य धर यांनी खरंच बॉलिवूडमध्ये घाणेरडेपणाची हद्द ओलांडली आहे. त्यांचा नवीन सिनेमा धुरंदरमध्ये इतकी हिंसा, रक्त रंजित आणि टॉर्चर दाखवण्यात आलं आहे की, जणू ISIS चा गळा कापतानाचा व्हिडिओ पाहून मनोरंजन कर असं म्हणण्यासारखं आहे.' असं ध्रुव राठीनं म्हटलंय. .तसंच पुढे ते असही म्हणालेत की, 'पैशाच्या लालसेपोटी तरुणांच्या मेंदूत विष भरण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यांनी सिनेमामध्ये एवढी हिंसा दाखवली आहे की, भयानक टॉर्टरचं ग्लोरीफिकेशन करतेय. आता सेंसर बोर्डानं ठरवायला हवं की, लोकांना किसिंग सीनमुळे त्रास होतो की, एखाद्याची जिवंत कातडी सोलताना दाखवण्यामुळ होते.' .Viral Photo : विकी कौशल–कतरिनाच्या बाळाचा फोटो व्हायरल? चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण; खरं काय ते समोर आलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.