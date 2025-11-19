Premier

'हे तर ISISसारखं…' धुरंधर ट्रेलरवर ध्रुव राठींचा रोष, प्रेक्षकही थक्क, फक्त हिंसा, खुन-खराबा आणि टॉर्चर

Dhurandhar Trailer: दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या ‘धुरंधर’ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित होताच वाद निर्माण झाला आहे. प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनी या ट्रेलरवर टीका करत त्याची तुलना थेट दहशतवादी संघटना ISISच्या क्रूर व्हिडिओंशी केली.
Apurva Kulkarni
आजकाल अनेक सिनेमामध्ये ॲक्शन, हिंसा दाखवण्यात येते. लगेच या सगळ्या गोष्टीची तुलना रणबीर कूपरच्या अॅनिमल सिनेमाशी केली जाते. या सगळ्यामध्ये kill, Marco आणि Baaghi 4 सारख्या सिनेमांचाही सामानेश आहे. त्यात आणखी एक भर म्हणून दिग्दर्शक आदित्य धर यांचा सिनेमा 'धुरंधर'चा सामावेश झाला आहे. परंतु हा सिनेमा फक्त अॅक्शन, हिंसामुळे नाहीतर वेगळ्याच कारणाने वादात सापडलाय.

Pakistan
Ranveer Singh
movie
bollywood
viral
akshay khanna
sanjay dutt
Entertainment news
Trailer
bollywod actor

