अरे वाह! बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालून OTT वर येतोय धुरंधर, कधी आणि कुठं पाहता येणार सिनेमा? जाणून घ्या...

Dhurandhar OTT Release: बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज कमाई करणारा ‘धुरंधर’ सिनेमा आता OTT वर येण्यास सज्ज झाला आहे. थिएटरमध्ये पाहता न आलेल्या प्रेक्षकांना हा सिनेमा लवकरच घरबसल्या पाहता येणार आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

Dhurandhar Heads to OTT Platform: 'धुरंधर' सिनेमा गेल्या काही दिवसापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या सिनेमाने आतापर्यंत कोट्यवधींची कमाई केली आहे. दिवसेंदिवस हा सिनेमा नवनवीन रेकॉर्ड आपल्या नावावर करत आहे. या सिनेमातील अभिनयापासून ते थरारक अॅक्शन सीन्सपर्यंत सगळंकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. दुसऱ्या आवठवड्यात या सिनेमाने भारतात ४०० कोटींचा तर जगभरात ५०० कोटींचा गल्ला कमावला आहे. सगळीकडे आता नुसती धुरंधरची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

