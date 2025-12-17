अरे वाह! बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालून OTT वर येतोय धुरंधर, कधी आणि कुठं पाहता येणार सिनेमा? जाणून घ्या...

Dhurandhar Heads to OTT Platform: 'धुरंधर' सिनेमा गेल्या काही दिवसापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या सिनेमाने आतापर्यंत कोट्यवधींची कमाई केली आहे. दिवसेंदिवस हा सिनेमा नवनवीन रेकॉर्ड आपल्या नावावर करत आहे. या सिनेमातील अभिनयापासून ते थरारक अॅक्शन सीन्सपर्यंत सगळंकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. दुसऱ्या आवठवड्यात या सिनेमाने भारतात ४०० कोटींचा तर जगभरात ५०० कोटींचा गल्ला कमावला आहे. सगळीकडे आता नुसती धुरंधरची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .या सिनेमाबाबत आता एक नवीन माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसापासून बॉक्स ऑफिसवर हवा करणारा धुरंधर सिनेमा आता OTT वर देखील आपली छाप पाडायला सज्ज झालाय. थिएटरमधील प्रदर्शनानंतर आता हा सिनेमा लवकरच ओटीटी प्लॅटफॉमवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी धुरंधर सिनेमा पाहिला नाही, त्यांना तो लवकरच घरबसल्या पाहता येणार आहे. .धुरंधर OTT वर कधी होणार रिलीज?धुरंधर सिनेमा OTT फ्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर येण्याची शक्यता आहे. सिनेमाच्या निर्मात्याने मोठी रक्कम देऊन सिनेमाचे राइट्स डील केल्याची माहिती आहे. हा चित्रपट पुढच्या वर्षी जानेवारी २०२६ मध्ये ओटीटी प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. तीन तासापेक्षा जास्त वेळ चालणारा हा सिनेमा ३० जानेवारी २०२६ रोजी Netfilx वर प्रसारित होणार असल्याचं वृत्त जीक्यू इंडिया या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. हे सगळं असतं तरी, निर्माते किंवा फ्लॅटफॉर्मने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. .धुरंधरची OTT वर सगळ्यात महागडी डीलमाहितीनुसार ओटीटीवर हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी सगळ्यात महागडी डील करण्यात आल्याचं बोललं जातय. ओटीटी फ्लॅटफॉर्मने हा सिनेमा 130 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचं बोलंल जातय. आतापर्यंत सगळ्यात महागडी डील धुरंधरची असल्याची माहिती आहे. .सिनेमाचं आतापर्यंतचं कलेक्शनधुरंधर सिनेमाने ओपनिंग डे दिवशीच २८ कोटींचा गल्ला कमावला होता. १२ दिवसात धुरंधर सिनेमाने ४११ कोटींची कमाई केली आहे. तर तिसऱ्या विकेंडपर्यंत हा सिनेमा ५०० कोटींच्या क्लबमध्ये जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. .'हे असं वागणं शोभतं का?' दिव्यांग मुलगा सेल्फीसाठी विनंती करताना विराट- अनुष्का असं का वागले? स्टाफने हाताला ओढत बाजूला खेचलं आणि....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.