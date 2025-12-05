Dhurandhar Review: रणवीर सिंगची करिअरमधील बेस्ट परफॉर्मन्स! धुरंधरची धमाकेदार सुरुवात! संजय दत्तचा एंट्रीला...

अभिनेता रणवीर सिंह याचा धुरंधर सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. 5 डिसेंबर रोजी हा सिनेमा चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. या सिनेमाची प्रदर्शनाआधीपासून खूप मोठी चर्चा आहे. हा सिनेमा 1999 मध्ये झालेल्या IC-814 च्या अपहरणाची आणि 2001 मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेवर आधारित आहे. दरम्यान या सिनेमाची दमदार सुरुवात झाली असून हा सिनेमा नेटकऱ्यांच्या पसंतीस उतरला आहे. .या सिनेमातील अनेक दृश्य प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी रणवीर सिंहच्या चांगल्या कामाचं कौतूक केलय. प्रेक्षकांनी धरुंधरमधील अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल आणि संजय दत्त यांचं विशेष कौतूक केलं आहे. धुरंदर सिनेमा चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला आहे. .नेटकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा सिनेमा सुरुवातीपासून प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार आहे. तसंच अनेकांना हा सिनेमा जबरदस्त वाटलाय. तर एकाने संजय दत्त सोडून सगळ्यांच्या कामाचं कौतूक करणारी पोस्ट शेअर केली आहे. त्यामुळे सध्या तरी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेलं पहायला मिळतय. या सिनेमाची अॅडव्हान्स बुकिंगसुद्धा कोट्यवधीची झाली होती. .देशात हा सिनेमा 5000 स्क्रीन्सवर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. धुरंधर सिनेमाच कथानक आणि कलाकरांचा उत्तम अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड भावला आहे. टाइम्सने दिलेल्या अहवालानुसार आतापर्यंत 'धुरंधर'ची 2Dमध्ये सुमारे 2.55 लाखांहून अधिक तिकिटं विकली गेली. दरम्यान धुरंधर पहिल्या दिवशीच 20 कोटींची गल्ला कमवेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतय. .दरम्यान क्रिती सेनन आणि धनुष यांचा तेरे इश्क में हा सिनेमा देखील चांगली कमाई करताना पहायला मिळतोय. या सिनेमाने अवघ्या ६ दिवसात १०० कोटींचा टप्पा पार केला आहे. प्रेक्षकांची या सिनेमाला पसंती मिळत असून शो हाऊसफुल्ल जात आहेत. सिनेमातील क्रिती आणि धनुषचा अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड भावला आहे. .'मी आलियाची मोठी चाहती' फॅनच्या प्रश्नाला श्रद्धा कपूरच उत्तर, म्हणाली...'आमच्यासाठी कथा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.