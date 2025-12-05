Dhurandhar Review: रणवीर सिंगची करिअरमधील बेस्ट परफॉर्मन्स! धुरंधरची धमाकेदार सुरुवात! संजय दत्तचा एंट्रीला...

Premier

Ranveer Singh Shines in ‘Dhurandhar’ : ‘धुरंधर’ चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवशीच प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. रणवीर सिंहच्या दमदार अभिनयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेता रणवीर सिंह याचा धुरंधर सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. 5 डिसेंबर रोजी हा सिनेमा चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. या सिनेमाची प्रदर्शनाआधीपासून खूप मोठी चर्चा आहे. हा सिनेमा 1999 मध्ये झालेल्या IC-814 च्या अपहरणाची आणि 2001 मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेवर आधारित आहे. दरम्यान या सिनेमाची दमदार सुरुवात झाली असून हा सिनेमा नेटकऱ्यांच्या पसंतीस उतरला आहे.

