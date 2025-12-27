धुरंधरने कोरलं इतिहासात नाव! 22 दिवसात 1000 कोटींची कमाई, सगळेच रेकॉर्ड तोडले

Dhurandhar box office record, breaks earnings record in India and worldwide: सध्या बॉक्स ऑफिसवर एकाच सिनेमाची चर्चा सुरुये, ती म्हणजे धुरंधरची. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. अवघ्या २२ दिवसात या सिनेमानं मोठी कमाई केलीय. रणवीर सिंहच्या कारकिर्दीतील हा सगळ्यात मोठा सिनेमा ठरलाय. २३ दिवसात या सिनेमाने १००० कोटींचा टप्पा ओलांडत एक नवा इतिहास केला आहे. .धुरंधर हा सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलोय. सगळीकडे रणवीरच्या अभिनयासह अक्षय खन्नाची स्तुती प्रत्येकांच्या तोंडातून ऐकायला मिळतेय. २३ व्या दिवशीही या सिनेमाचे अनेक शो हाऊसफूल जात होते. धुरंधर बॉक्स ऑफिसवर सर्वाधिक कमाई करणार सिनेमा ठरलाय. याची जगभरातील कमाई ही १००० कोटींपर्यंत केली आहे. सध्या सगळीकडे धुरंधरीच हवा सुरुये. .धुरंधरचं कलेक्शनरणवीर सिंह याच्या मुख्य भूमिकेत असणाऱ्या धुरंधरनं आतापर्यंत १ हजार कोटींची कमाई केली आहे. २०२५ मधील सर्वांधिक कमाई करणारा हा सिनेमा ठरलाय. २२ दिवसात एवढी कमाई करणारा हा सिनेमा दुसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे. भारतात या सिनेमाचं कलेक्शन ६४८ कोटींचं असून जगभरात तो १ हजार कोटींपर्यंत गेलय. .सर्वांधिक कमाईच्या यादीत धुरंधर ९ व्या स्थानीएसएस राजामौली यांचा बाहुबली २ सिनेमा १००० टप्पा पार करणारा पहिला सिनेमा होता. त्याचं जगभरात कलेक्शन १७८८ होतं. तसंच दंगल सिनेमाने २००० चा टप्पा ओलांडला होता. दंगल भारतातील एवढी कमाई करणार एकमेक सिनेमा ठरला. तर राजामौली यांचा आर आर आर यानं १२३० कोटींची कमाई केलीय. .हॅपी बर्थडे भाईजान! सलमान खानने गाठली साठी, पनवेलच्या फार्महाऊसवर जंगी पार्टी, एक्स गर्लफ्रेंडने केलं असं काही की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.