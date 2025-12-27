Premier

धुरंधरने कोरलं इतिहासात नाव! 22 दिवसात 1000 कोटींची कमाई, सगळेच रेकॉर्ड तोडले

"DHURANDHAR" BREAKS RECORDS: 1000 CRORE IN 22 DAYS: धुरंधर चित्रपटाने २२ दिवसांतच १००० कोटींची कमाई पार केली आणि २०२५ मध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमा ठरला. रणवीर सिंह आणि अक्षय खन्नाच्या अभिनयाने चित्रपटाला जबरदस्त यश मिळालं आहे.
DHURANDHAR" BREAKS RECORDS:

DHURANDHAR" BREAKS RECORDS:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Dhurandhar box office record, breaks earnings record in India and worldwide: सध्या बॉक्स ऑफिसवर एकाच सिनेमाची चर्चा सुरुये, ती म्हणजे धुरंधरची. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. अवघ्या २२ दिवसात या सिनेमानं मोठी कमाई केलीय. रणवीर सिंहच्या कारकिर्दीतील हा सगळ्यात मोठा सिनेमा ठरलाय. २३ दिवसात या सिनेमाने १००० कोटींचा टप्पा ओलांडत एक नवा इतिहास केला आहे.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
Actor
Entertainment news
bollywood movies
Celebrity
Box office collection

Related Stories

No stories found.