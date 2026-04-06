'आदेश बांदेकरला असं का नाही वाटलं, की...' दिगंबर नाईकांना सांगितला तो प्रसंग, म्हणाले... 'रात्री पावणे बारा वाजता मला ज्या मालिकेतून काढलं ती...'

DIGAMBAR NAIK BREAKS SILENCE ON BEING REMOVED FROM A SHOW: अभिनेते दिगंबर नाईक यांना 'फु बाई फु' या कार्यक्रमातून ओळख मिळाली. त्यांची विनोदी कलाकार म्हणून एक वेगळी ओळख आहे. अशातच आता दिगंबर नाईक यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या संघर्षाच्या काळाबद्दल सांगितलं आहे. एका मालिकेतून अचानक रात्रीतून काढून टाकल्याचा किस्सा त्यांनी शेअर केलाय. .दिगंबर नाईक यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलातना ते म्हणाले की, 'एका शोमधून मला रात्री पावणे बारा वाजता काढण्यात आलं होतं. त्या मालिकेत मी हवालदाराच्या भूमिकेत होतो. मी त्या पात्रासाठी माझा लूक सुद्धा चेंज केला होता. मी केस सुद्धा कापले होते. सगळी तयारी केली. परंतु अचानक मला सांगण्यात आलं की, तुम्हाला आम्ही नाही घेऊ शकत. मला सांगण्यात आलं की, चॅनलला तुम्ही नको आहात, चॅनलला विचारलं तर निर्माते नको म्हणतात. अशी उत्तरं देण्यात आली.'.'काही दिवसांनी मला कळलं की, माझ्या जागी दुसरा कोणीतरी घेतला आहे. मला त्याचं फार वाईट वाटलं. ती मालिका लक्ष्य ही होती. मालिकेतून काढण्याचं कारण होतं मी फू बाई फू शो करतो तर मी कॉमेडी करेल. हवालदाराची भूमिका मला कशी जमेल असं त्यांना वाटलं. परंतु तेव्हा मला खरी गरज होती आणि त्याच वेळेस मला भूमिका मिळाली नाही.'.पुढे आदेश बांदेकरांबद्दल बोलाताना दिगंबर म्हणाले की, 'मालवणी निर्मात्याला मालवणी माणूस नको असतो. आता अनेक निर्माते मालवणी आहेत. परंतु जर मालवणी माणसाला अभिमान असता तर हा मालवणी दिगंबर नाईक घरी बसला नसता. त्या लक्ष्य मालिकेचे सुद्धा आदेश बांदेकर निर्माते होते. तो माझा मित्रच होता. मला रात्री मालिकेतून काढलं तेव्हा ती त्याचीच मालिका होता. परंतु आदेश बांदेकरला सुद्धा वाटलं नसेल का? की हा मालवणी मी ही मालवणी. चला माझ्या मालिकेत घेऊया.' .'म्हणून मी होकार दिला...' आर्या आंबेकरने सांगितलं कमळी मालिकेत येण्याचं खरं कारण, म्हणाली...'मला सुद्धा माझ्या आयुष्यात'.