कोकणातला असूनही मला 'दशावतार'मध्ये घेतलं नाही कारण.... दिगंबर नाईक स्पष्टच बोलले, 'जे बघून लहानाचे मोठे...

नाटक, मालिका , कार्यक्रम आणि चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारी मराठी मातीतले कलाकार म्हणवले जाणारे लोकप्रिय अभिनेते दिगंबर नाईक सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत काम न मिळण्यापासून अचानक कामावरून काढून टाकण्यापर्यंत अशा अनेक गोष्टींवर भहस्य केलंय. 'वस्त्रहरण' या नाटकातून घराघरात पोहोचलेल्या दिगंबर यांना काम मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. इतकी चांगली कारकीर्द असूनही आपल्याला चित्रपटात घेत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. इतकंच नाही तर कोकणच्या मातीतला कलाकार असण्याच्या नात्याने त्यांनी 'दशावतार' या चित्रपटावर टीकाही केलीये. .दिगंबर यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात ते म्हणाले, 'मला आता 'वस्त्रहरण' नाटक केल्यानंतरच प्रेक्षकांनी मालवणी अभिनेता म्हणून स्वीकारलं. मालवणी मालिकेत आणि मालवणी सिनेमातच मालवणी लोक नको असतात. 'हापूस' नावाचा सिनेमा आला, त्यात फीलर्स म्हणून डबिंग आणि गाऱ्हाणं भरून दिलं. तेव्हा कोकणातला असूनही मला 'हापूस'मध्ये घेतलं गेलं नाही, असं त्यांना म्हणालो होतो. पण, कधी कधी काही गोष्टी होत नाहीत.'.पुढे ते म्हणाले, ''दशावतार' सिनेमा आला तेव्हाही मला अनेकांनी कॉल केले होते. त्यात तू कसा नाहीस? असं त्यांनी विचारलं. पण, कदाचित त्यांना मला घ्यावंसं वाटलं नसावं किंवा ते मला ओळखत नसावेत. नाही तर मला घेतल्यानं काही फरक पडत नाही, असं त्यांना वाटलं असेल. 'दशावतार'चं कोकणात खूप वलय आहे; पण सिनेमा आला आणि त्यात दशावतार दाखवलाच नाही. मला विचाराल, तर त्या सिनेमात जे दाखवलं गेलं, ते अपमानित होण्याइतकं दाखवलं गेलं.'.दिगंबर पुढे म्हणाले, 'दशावतार बघत बघत आम्ही लहानाचे मोठे झालो. याचमुळे शिक्षकांचा सर्वांत जास्त मार खाल्ला. कारण- दशावतार बघून शाळेत झोप काढायचो. दशावतारने हिंदू पुराण, हिंदू संस्कृती दाखवली. दशावतारमुळेच हिंदू देव-देवता आम्हाला माहिती आहेत. दशावतार ही यक्षगाननंतर हिंदू संस्कृतीतली कला आहे. ते बघून आम्ही मोठे झालो तरीसुद्धा कोकणात असं म्हणायचे, 'रात्रीचो राजा आणि सकाळी कपाळीवर बोजा.' कारण- ते डोक्यावर पेटी घेऊन फिरायचे. आता गाड्या आणि बस आल्या.' .ते पुढे म्हणाले, 'दशावतारमध्ये राजा म्हणून एखादा कलाकार राजा बनून आला की, तो राजाच वाटायचा, शंकर बनून आले की शंकरच वाटायचे, हनुमान बनून आले की हनुमानच वाटायचे. कोणतीही संहिता नसताना संस्कृत वाचून कोणतीही रिहर्सल न करता, ते दशावतार करायचे. आता तीन-तीन महिने तालीम करून नाटकाला उभे राहिले तरी फंबल पडतात. ग्रेट आहे ना दशावतार… तरीसुद्धा त्यांना नावं ठेवली जायची, मग आम्ही कोण? आई-वडिलांची इच्छा म्हणून मी इथवर आलो. तसेच भाऊ-बहीण आणि नातेवाइकांसह सर्वांचे आशीर्वाद आहेत. त्यांनी थेट साथ दिली नसली तरी त्यांचा कायमच पाठिंबा होता.'.