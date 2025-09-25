Diljit Dosanjh : 'मला देशद्रोही ठरवलं, पण मी...'; भारत-पाकिस्तान सामन्यावर काय म्हणाला अभिनेता दिलजीत?

Diljit Dosanjh on India Pakistan Match : भारत-पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सामन्यानंतर अभिनेता दिलजीत दोसांझनं आपलं मत व्यक्त केलंय. गेल्या वर्षी पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतात 'सरदार जी ३' चित्रपटावर (Sardar Ji 3 Controversy) बंदी घालण्यात आली होती, कारण त्यात पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर होती. त्यावेळी दिलजीतने (Diljit Dosanjh) अनेक स्पष्टीकरणे दिली होती. मात्र, आता भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर पुन्हा त्यानं या विषयावर भाष्य केलंय..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका क्लिपमध्ये दिसते की, दिलजीत तिरंग्याला सलाम करतो आणि म्हणतो, 'हा माझ्या देशाचा ध्वज आहे. मी नेहमीच त्याचा आदर करतो.' त्यानं पुढं प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत पंजाबी भाषेत सांगितलं, 'जेव्हा माझा चित्रपट सरदार जी ३ प्रदर्शित झाला, तेव्हा फेब्रुवारी महिना होता; पण अजूनही सामने खेळले जात आहेत.'.'आपण पाकिस्तानशी हस्तांदोलन करायला हवे होते'; भारत-पाक सामन्यावर कारगिल युद्धाचा दाखला देत काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचं मोठं विधान.दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाईची अपेक्षादिलजीतनं पुढं म्हणाला, 'त्या हल्ल्यानंतर आणि आजही, आम्ही दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा मिळावी अशी प्रार्थना करतो. फरक एवढाच आहे, की माझा चित्रपट हल्ल्यापूर्वी चित्रित करण्यात आला होता आणि सामना नंतर झाला.' त्यानं माध्यमांवर निशाणा साधत म्हटलं, 'राष्ट्रीय माध्यमांनी मला राष्ट्रद्रोही म्हटले, परंतु शीख आणि पंजाबी समुदाय कधीही देशाविरुद्ध जाऊ शकत नाहीत.'.का घेतला गप्प राहण्याचा निर्णय?दिलजीतनं आपल्या शांत राहण्याच्या भूमिकेबाबत सांगितलं, 'माझ्याकडे अनेक उत्तरे आहेत, पण मी गप्प राहिलो आणि ती माझ्याकडेच ठेवली. कोणी तुम्हाला काहीही म्हटले, तरी तुम्ही कोणतेही विष मनात बाळगू शकत नाही. मी आयुष्यातून हे शिकलो आहे. मी बरेच काही सांगू शकतो; पण मी बोलणार नाही.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.