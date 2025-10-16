अभिनेत्रीच्या स्विमिंग पूलमधील फोटोवर आक्षेपार्ह कमेंट; दिशाने ट्रोलला दिलं कडक उत्तर, म्हणाली...'माननीय महोदयांना...'

सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींच्या फोटोंवर आणि व्हिडिओंवर चाहत्यांकडून कौतुकाबरोबरच टीकेचाही वर्षाव होतो. काही वेळा या कमेंट्स मर्यादा ओलांडतात आणि त्यातून कलाकारांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. मराठी अभिनेत्री दिशा परदेशी हिने अलीकडेच अशा ट्रोलर्सना थेट आणि संयमित प्रत्युत्तर दिलं आहे. .दिशा आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याचे अपडेट्स नियमितपणे चाहत्यांसोबत शेअर करते. अलीकडेच तिने तिचे स्विमिंग पूलमधील फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले होते. या पोस्टवर अनेकांनी तिचं कौतुक केलं, तर काहींनी आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया दिल्या. या सर्वांवर प्रतिक्रिया देताना दिशाने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली. .त्या पोस्टमध्ये तिने लिहिलं की, ‘‘या माननीय महोदयांना काय उत्तर द्यावं तेच कळत नाहीये. जर काही योग्य सांगायचं असेल, तर जरूर सांगावं.’’तिच्या या पोस्टमुळे अनेक चाहत्यांनी दिशाच्या समर्थनार्थ कमेंट्स केल्या आहेत. दिशा परदेशीने दिलेलं हे उत्तर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींच्या फोटो व्हिडिओवर अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळतात. काही वेळा नेटकरी सेलिब्रिटींना ट्रोल सुद्धा करतात. परंतु एखादा अभिनेत्रीबाबत आक्षेपार्ह कमेंट्स करणं चुकीचंच आहे. सोशल मीडियावर सध्या दिशा परदेशी हिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'श्री' की 'जान्हवी' सगळ्यात जास्त संपत्ती कोणाकडे? तेजश्री प्रधान की शंशाक केतकर कोण आहे वरचढ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.