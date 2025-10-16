Premier

अभिनेत्रीच्या स्विमिंग पूलमधील फोटोवर आक्षेपार्ह कमेंट; दिशाने ट्रोलला दिलं कडक उत्तर, म्हणाली...'माननीय महोदयांना...'

Disha Pardeshi Gives a Strong Reply to Troll After Offensive Comment Goes Viral: अभिनेत्री दिशा परदेशी हिने ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. तिच्या पोस्टवर एका नेटकऱ्याने आक्षेपार्ह कमेंट केली होती. दरम्यान दिशाने त्या कमेट्सचा स्क्रीनशॉट इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर करत नेटकऱ्याला चांगलंच सुनावलं आहे.
सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींच्या फोटोंवर आणि व्हिडिओंवर चाहत्यांकडून कौतुकाबरोबरच टीकेचाही वर्षाव होतो. काही वेळा या कमेंट्स मर्यादा ओलांडतात आणि त्यातून कलाकारांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. मराठी अभिनेत्री दिशा परदेशी हिने अलीकडेच अशा ट्रोलर्सना थेट आणि संयमित प्रत्युत्तर दिलं आहे.

