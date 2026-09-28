“कोणावर अवलंबून राहू नका!” खुशबू पटानीचा मुलींना बंदूक वापरण्याचा सल्ला; लिगल गनबाबत माहिती देत सांगितला सेल्फ डिफेंस मंत्र, VIDEO

AIR PISTOL PRICE AND SAFETY TIPS IN INDIA: अभिनेत्री दिशा पटानीची बहीण खुशबू पटानी हिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने मुलींच्या सुरक्षेबाबत काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. बिहारमधील जमुई इथं घडलेल्या घटनेनंतर तिने मुलींच्या स्वसंरक्षणासाठी एअर पिस्तूल बाळघण्याचा सल्ला दिलाय. तसंच पिस्तूल कसं हातळायचं? याचा प्रशिक्षण सुद्धा दिलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .काय म्हणाली खुशबू पटानी?खुशबूने रविवारी तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. सुरुवातीला तिने एअर पिस्तूल कसं वापरायचं याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं. ते कसं काम करतं हे सुद्धा दाखवलं. तसंच या पिस्तूलमध्ये कोणताही दारुगोळा किंवा काडतुसं वापरली जात नाही. त्यात CO2 गॅस वापरला जातो. जो पेल्ट्स बाहेर फेकतो असं तिने सांगितलं. .त्यानंतर ती म्हणाली की, 'तुम्ही हे खरेदी करु शकता. तसंच हे तुम्ही स्वत:च्या जवळ सुद्धा ठेऊ शकतात. यामुळे तुम्ही स्वत:चं संरक्षण स्वत: कराल. दुसऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. कारण सध्या जे भारतात घडतय, ते थांबणार नाही.' असं तिने व्हिडिओमध्ये म्हटलंय. तसंच तिने त्या एअर पिस्तूलची किंमत ६० ते ७० हजार रुपये असल्याचंही सांगितलं. तसंच जवळच्या शूटिंग रेंजमध्ये प्रशिक्षण घेता येईल असंही ती म्हणाली..पिस्तूल वापरताना काय काळजी घ्यावी?खुशबूने एअर पिस्तूल खरेदी आणि वापरासाठी काही सूचना दिल्या. तिच्या मते अशा प्रकारचे पिस्तूल ऑनलाईन खरेदी करू नये. त्याऐवजी स्थानिक अधिकृत विक्रेत्याशी संपर्क साधून त्याबाबत माहिती घ्यावी. पिस्तूलचं वजन आणि ते सहज हाताळता येतं का, याचा विचार करूनच खरेदीचा निर्णय घ्यावा, असं तिने सांगितलं. .बाबो! विद्या बालनने सगळ्यांसमोर पती सिद्धार्थला केलं किस, रोमँटिक लिपलॉकचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले... .अमेरिकेत अश्विनी भावेंच्या घरी पोहोचला बॉलिवूडचा ‘हा’ अभिनेता, जंगी स्वागत, एकत्र जेवण अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.