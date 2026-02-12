"मरणाच्या दारात असताना त्यांनी मला इंजेक्शन दिलं" दिव्या शिंदेचे बिग बॉस टीमवर गंभीर आरोप; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 6 च्या घरातून स्पर्धकाला धमकी दिल्याप्रकरणी दिव्या शिंदेला शो मधून काढून टाकण्यात आलं. वेळ देऊनही तिने माफी न मागितल्याने तिच्यावर ही कारवाई केल्याची चर्चा आहे. त्यातच दिव्याने बिग बॉस मराठीच्या टीमवर गंभीर आरोप केले..दिव्याने नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी तिने बिग बॉसच्या टीमवर गंभीर आरोप केले आहेत. काय म्हणाली दिव्या जाणून घेऊया..दिव्याला तिची बिग बॉसमध्ये कशी निवड झाली असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ती म्हणाली की,"बिग बॉसची टीम माझ्याकडे आली होती. आमच्या तीन मीटिंग्स झाल्या. मी काही अटी घातल्या होत्या. मी नुकतीच आजारपणातून उठले होते. मला आराम करायला वेळ मिळाला नव्हता. त्यांना माझ्या आजारपणाविषयी मी कल्पना दिली होती. मी फिजिकली फिट नाही हे मी त्यांना बोलले होते. त्यांनी सांगितलं होत की आम्ही तुमची काळजी घेऊ."."काळजी तर त्यांनी घेतली नाही. दोन दिवसांनी मला इंजेक्शन दिलं जेव्हा मी मरत होते. मी मरणाच्या दारात पोहोचले होते. बिग बॉसच्या घरात माझी ऑक्सिजन लेव्हल कमी होत होती. दोन दिवसानंतर मला इंजेक्शन देण्यात आलं जेव्हा जोरजोरात रडायला लागले. माझ्या तब्येतीचीही काळजी घेतली नाही. जे त्यांनी वचन दिलं होतं ते त्यांनी पूर्ण केलं नाही.".बिग बॉसच्या घरातील तिच्या झालेल्या वादाचं, बिग बॉस आणि तिच्यात झालेल्या बोलण्याचं पूर्ण फुटेज न दाखवल्याचाही आरोप तिने केला आहे. बिग बॉसने तिला काढून टाकलं नाही तर तिने स्वतः शो सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती असं तिने म्हटलं. आता मेकर्स यावर काय उत्तर देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.."लग्नाला 38 वर्षं पूर्ण पण अजूनही आई-वडिलांनी स्वीकारलं नाही !" मैंने प्यार किया फेम अभिनेत्रीची खंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.