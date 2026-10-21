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ज्ञानदा रामतीर्थकरने चाहत्यांना दिली गुड न्यूज! सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

DNYANADA RAMTIRTHKAR BUYS A NEW TATA ALTROZ ON DUSSEHRA:'लग्नानंतर होईलच प्रेम' फेम ज्ञानदा रामतीर्थकरने दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवी टाटा अल्ट्रॉज कार खरेदी केली. नवऱ्याने खास कमेंट करत तिचं कौतुक केलं. तिच्या कार डिलिव्हरीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
DNYANADA RAMTIRTHKAR

DNYANADA RAMTIRTHKAR BUY NEW CAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

LAGNANANTAR HOILACH PREM FAME DNYANADA RAMTIRTHKAR NEW CAR: साडेतीन मुहुर्तापैकी एक म्हणजे दसरा. या दिवशी अनेक जण सोन्याची, वाहनांची किंवा नवीन वस्तूची खरेदी करत असतात. दरम्यान अशातच अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरने सुद्धा यंदाचा दसरा खास पद्धतीनं साजरा केलाय. तिने शुभ मुहुर्तावर नवी कोरी गाडी खरेदी केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.

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