ज्ञानदा रामतीर्थकरने चाहत्यांना दिली गुड न्यूज! सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

LAGNANANTAR HOILACH PREM FAME DNYANADA RAMTIRTHKAR NEW CAR: साडेतीन मुहुर्तापैकी एक म्हणजे दसरा. या दिवशी अनेक जण सोन्याची, वाहनांची किंवा नवीन वस्तूची खरेदी करत असतात. दरम्यान अशातच अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरने सुद्धा यंदाचा दसरा खास पद्धतीनं साजरा केलाय. तिने शुभ मुहुर्तावर नवी कोरी गाडी खरेदी केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली काव्या म्हणजे ज्ञानदा रामतीर्थकर हिने गाडी खरेदी करतानाचा खास व्हिडिओ शेअर केलीय. तिने टाटा मोटर्सची गाडी खरेदी केली आहे. यावेळी तिचं कुटुंबीय सुद्धा तिच्या सोबत होते. लेकीचं यश पाहून तिच्या आईबाबांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद पाहायला मिळाला. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोना पहायला मिळतोय. .ज्ञानदाने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'नवीन कार घरी आणणं म्हणजे केवळ एक स्वप्न पूर्ण होणं नाही, तर ती एक भावना आहे, देवाचा आशीर्वाद आहे आणि एक सुंदर आठवण आहे. विशेष म्हणजे, हा आनंद आम्हाला आमच्या कुटुंबीयांसोबत साजरा करता आला, त्यामुळे हा क्षण आणखी खास झाला. आम्हाला इथपर्यंत पोहोचवणाऱ्या प्रत्येक प्रार्थनेबद्दल, प्रत्येक त्यागाबद्दल आणि उचललेल्या प्रत्येक छोट्या पावलाबद्दल मनापासून कृतज्ञ आहोत. नवी कार, आनंदाने भरलेली मनं आणि माझी आवडती माणसं माझ्या सोबत… याहून अधिक मला आणखी काय हवं!' असं तिने कॅप्शनमध्ये लिहलय..तिच्या पोस्टवर नवऱ्यानं खास कमेंट केलीय. त्याने लिहलं की, 'मन्या, तुझा अभिमान वाटतोय, तुझी अशी प्रगती होताना पाहून खूप भारी वाटतय, तु एक सुंदर व्यक्ती आहेसच पण त्याहूनही तु या सगळ्या गोष्टींसाठी पात्र आहेस. याचा आनंद होतोय.' अशी कमेंट करत त्याने बायकोचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा गाडी खरेदी करतानाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .अंकुश चौधरीचा लेक दिसतो तरी कसा? दीपा परबने शेअर केला खास फोटो, म्हणाली….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.