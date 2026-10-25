रताळ्याचा वडापाव खाल्लाय का? डॉ. श्रीराम नेनेंनी सांगितली चविष्ट अन् हेल्दी रेसिपी

FITNESS TIPS FOR SENIOR CITIZENS OVER 60: प्रसिद्ध डॉक्टर आणि माधुरी दीक्षितचे पती श्रीराम नेने हे नेहमीच आरोग्याबद्दल अनेक गोष्टी शेअर करत असतात. अनेक वेळा ते हेल्दी पदार्थांच्या रेसिपी, तसंच डायट प्लॅन अशा बऱ्याच गोष्टी शेअर करत असतात. अशातच त्यांचा 21 डेज टू गुड हेल्थ पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. या पुस्तकात त्यांनी आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या. यावेळी त्यांनी एक आगळी-वेगळी रेसिपीसुद्धा सांगितली. .मॅशेबल इंडियाला नुकतीच श्रीराम नेने यांनी मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी व्यायाम, शारीरिक हालचाली आणि फिट राहण्यासाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात याबाबत माहिती दिली. त्यांना मुलाखतीत विचारण्यात आलं की, '६० वर्षांहून जास्त वय असलेले लोक लिफ्टिंग करु शकतात का?' त्यावर श्रीराम नेने म्हणाले की, '१०० टक्के करू शकतात. तुम्ही सोप्या गोष्टी करूनही फिटनेस जपू शकतात. फक्त शरीराची हालचाल होणं महत्त्वाचं आहे. तसंच झोप... झोप सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. फोन बाजूला ठेऊन शांत झोप घेणं देखील तितकच महत्त्वाचं आहे.' यावेळी श्रीराम नेने यांनी हेल्दी डायट युक्त दोन खास रेसिपी शेअर केल्या..त्यातील पहिली रेसिपी म्हणजे, वडापाव. श्रीराम नेने रेसिपी सांगताना म्हणाले, 'आम्ही बटाट्याच्या जागी रताळं वापरलं होतं. त्यानंतर आम्ही ते बनवण्याची पद्धत सुद्धा वेगळी केली. ते पारंपारिक पद्धतीनं तळून रताळ्याचा वडापाव बनवला. तो खूप चांगला झाला. तो रताळ्याचा वडापाव खाण्याचे सुद्धा अनेक फायदे आहेत. जास्त फायबर, ग्यालसेमिक इंडेक्स कमी असतं. त्यामुळे ते शरीरासाठी फायदेशीर असतं. लसणाच चटणी, ब्रेड त्यात थोडं बेसन टाकलं की, रताळ्याचा वडापाव तयार होतो.'.'दुसरा पदार्थ म्हणजे आम्ही शिरा सुद्धा बनवतो. त्यात रवा, तूप, गूळ आणि केळी याचा वापर करून शिरा बनवतो. त्यात बदामाचं दूध टाकलं की, शिरा अधिकच उत्तम लागतो. हा शिरा अतिशय पौष्टिक आणि शरीरासाठी फायदेशीर आहे. माझ्या संपूर्ण टीमला हा शिरा खूप आवडला होता' असं श्रीराम नेनेंनी सांगितलं..'एक होती चिऊ एक होता काऊ...' डॉ. नेनेंसाठी हे सातारी शैलीत माधुरीचा हटके उखाणा, Video पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.