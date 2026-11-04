वडील खिळ्यांवर झोपायचे, छातीवर वीट ठेवून फोडायचे; कमलेश सावंत यांनी सांगितला वडिलांचा थरारक किस्सा

KAMLESH SAWANT REVEALS WHY HE STILL EATS ONLY ONE PIECE OF FISH: दृश्यम सिनेमात आपल्या दमदार अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे अभिनेते कमलेश सावंत यांनी सिनेसृष्टीत स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. त्यांची दृश्यममधील गायतोंडेची भूमिका प्रचंड गाजली. दृश्यम २ मध्ये तर त्यांच्या अभिनयाचं खूप कौतूक झालं. दरम्यान अशातच कमलेश यांनी 'स्क्रीन'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या बालपणीच्या आठवणी शेअर केल्यात. आर्थिक परिस्थितीमुळे बालपणी खूप संघर्ष करावा लागल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी वडिलांकडून त्याग आणि माणूस म्हणून कसं जगायचं? हे कळल्याचंही ते म्हणाले..कमलेश सावंत म्हणाले की, 'माझे वडील स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आणि बॉडीबिल्डर सुद्धा होते त्याकाळी ड्रील एक्सरसाइजमध्ये ते सहभाग घ्यायचे. त्यावेळी त्यांना खिळाव्यावर झोपवलं जायचं आणि छातीवर वीट ठेवलेली असायची. मग कोणीतरी हातोड्याने त्यांच्या छातीवरील वीट फोडायचं. तसंच ते सुयांवर उभं राहायचे आणि दुसरा माणूस त्यांच्या हातावर उभा राहायचा. त्यांनी खूप कष्ट केले आहेत. लहानपणी आम्हाला कधीच ब्रेड-बटर मिळालं नाही. आम्ही मोड आलेले कडधान्य, दूध आणि कधी अंडी-साखर असं खाल्लं आहे. त्यामुळेच आज मी असा आहे' असं कमलेश सुतार म्हणाले. .'मी मध्यम कुटुंबात जन्माला आलोय. आईला एकच साडी असायची. आम्ही पाच भावंड असल्यामुळे वडिलांकडे आमच्या शिक्षणासाठी, तसंच दैनंदिन गरजासाठी पैसे पुरेसे नसायचे. त्यात नातेवाईक सुद्धा आमच्यासोबतच राहायचे. आईने सुद्धा खूप कठीण काळात दिवस काढले आहेत. कधी जर घरी जेवायला मासे बनवले तर माशाचा एकच तुकडा जेवणात मिळायचा. आता मी खूप पैसे कमावतो परंतु मला हॉटेलमध्ये खाताना एकच मासा खाण्याची सवय आहे. लहानपणी लागलेली ती सवय आता मी बदलणार नाही' असं कमलेश सावंत यांनी सांगितलं..उपेंद्र लिमये यांचा नवा अंदाज! अभिनय सोडून माईक घेतला हातात, 'चिकीझिंग'साठी गायलं भन्नाट गाणं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.