Dwayne Johnson Health : 'द रॉक'ला गंभीर आजार झाल्याची चर्चा? २२ किलो वजन घटल्यानंतर व्हायरल दाव्यामागचे खरे सत्य समोर!

हॉलीवूडचा सुपरस्टार आणि डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) चा माजी चॅम्पियन ड्वेन 'द रॉक' जॉन्सन (Dwayne Johnson) याच्या प्रकृतीबाबत सध्या सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. 'द रॉक' जिमकडे जातानाचा एक फोटो व्हायरल करून त्याला क्षयरोग (Tuberculosis) आणि दीर्घकालीन संसर्ग (Chronic Infection) झाल्याचा दावा काही एक्स (X) हँडल्सवरून केला जात आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्था आणि द रॉकच्या अधिकृत सूत्रांनी अशा कोणत्याही आजाराची पुष्टी केलेली नाही..मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची एकूण संपत्ती किती? सतेज पाटलांना सुनावल्यानंतर संपत्तीचा आकडा आला समोर.व्हायरल दाव्यामागचे सत्य काय?ड्वेन जॉन्सन याच्या कमी झालेल्या वजनावरून आणि अलीकडील काही फोटोंवरून चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, या ट्रान्सफॉर्मेशनमागे कोणताही गंभीर आजार नसून त्याचे व्यावसायिक आणि काही जुने वैद्यकीय कारण आहे:चित्रपटासाठी २२ किलो वजन घटवले : गल्फ न्यूजच्या माहितीनुसार, ड्वेन जॉन्सनने आपल्या आगामी नाट्यमय भूमिकांसाठी (विशेषतः दिग्दर्शक बेनी सॅफडी यांच्या चित्रपटासाठी) जाणीवपूर्वक आपले वजन तब्बल २२ किलोने कमी केले आहे. 'द स्मॅशिंग मशीन' चित्रपटासाठी त्याने आधी वजन वाढवले होते, त्यानंतर नव्या भूमिकांसाठी त्याने शरीरयष्टी हलकी केली.जूनमधील 'त्या' आजाराची भीती टळली : एस्क्वायर (Esquire) मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत रॉकने स्वतः कबूल केले होते की, जून २०२६ मध्ये त्याला शॉवर घेताना एका दुखऱ्या गाठीचा त्रास जाणवला होता. सुरुवातीला कॅन्सरची भीती वाटली होती, मात्र अल्ट्रासाऊंड तपासणीनंतर तो केवळ 'एपिडिडायमायटिस' (Epididymitis - एक प्रकारची सूज) असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर "मी आता पूर्णपणे बरा आहे," असे त्याने चाहत्यांना सांगितले होते..राजस्थानचे रहस्यमयी 'बड़ोदिया' गाव! जिथे पाहायला मिळतात विज्ञानाला थक्क करणारे अद्भूत चमत्कार.वयाच्या ५४ व्या वर्षीही फिटनेसची नवी दिशाड्वेन जॉन्सन ५४ वर्षांचा झाला असून त्याने आता आपल्या वर्कआऊटची पद्धत बदलली आहे. केवळ अवजड वजन उचलण्यापेक्षा आता तो दीर्घायुष्य, सांध्यांची काळजी आणि वेगवान रिकव्हरीवर भर देत आहे. त्यामुळेच त्याचा सध्याचा लूक पूर्वीपेक्षा सडपातळ दिसत असून, त्याचा क्षयरोग किंवा कोणत्याही गंभीर संसर्गाशी संबंध असल्याचे कोणतेही अधिकृत पुरावे समोर आलेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.