सिरियलमध्ये आली देशभक्त नागिण! इस्रोच्या रॉकेटला केला सलाम, नेटकऱ्यांनी एकता कपूरला केलं ट्रोल

एकता कपूर कधी काय करेल याचा नेम नाही. ती बॉलिवूडमधील लोकप्रिय दिग्दर्शिका तर आहेच मात्र टीव्हीवर तिचं एकहाती वर्चस्व आहे. 'क्योंकी सास भी कभी बहू थी' पासून ते 'कुमकुम' पर्यंत, 'पवित्र रिश्ता' पासून ते 'कसौटी जिंदगी' पर्यंत अनेक मालिका एकता कपूरच्या प्रोडक्शन हाऊसमध्ये बनल्या आहेत. ती टीव्ही इंडस्ट्रीची क्वीन मानली जाते. मात्र अनेकदा तिला प्रेक्षक ट्रोलही करतात. त्याचं कारण म्हणजे तिच्या मालिकांच्या कथा. अशाच एका मालिकेमुळे पुन्हा एकदा एकता ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आलीये. ही मालिका आहे 'नागीण'. .कलर्स टीव्हीवर प्रसारित होणारी 'नागीण' या मालिकेचे आजवर अनेक भाग आलेत. सुरुवातीला निया शर्मा, मौनी रॉय यांसारख्या अभिनेत्रींनी 'नागीण' हा शो एकावेगळ्या पातळीवर नेऊन ठेवला होता. मात्र आता 'नागीण' मध्ये सुरू असलेली कथा पाहून नेटकरी या शोची खिल्ली उडवत आहेत. नुकतंच या शो मध्ये असं काही दाखवण्यात आलं जे पाहून प्रेक्षकांनी डोक्याला हात मारला. या मालिकेत चक्क नागीण देशभक्त नागीण दाखवण्यात आल्या आहेत. 'नागीण' च्या एका भागामध्ये नागीण चक्क इस्रोच्या रॉकेटला सलाम करताना दिसतायत. इस्रोने रॉकेट सोडलं आहे आणि नागीण त्याला सलामी देतायत असं यात दाखवण्यात आलंय..हे पाहून नेटकरी आता एकता कपूरची खिल्ली उडवत आहेत. 'भारतीय मालिकांमध्ये काहीही दाखवण्यात येतंय, 'हेच बघायचं बाकी होतं आता', 'एपिक होतं हे, ज्याला सुचलं त्याला २१ टोलफांची सलामी', 'एकता कपूर काहीही करू शकते', 'इथे देशात परिस्थिती काय यांचं काय चाललंय' अशा अनेक कमेंट या व्हिडिओवर आल्या आहेत.