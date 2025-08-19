Premier

बापरे! विवाहबाह्य संबंधातून आमिर खानला मुलगा? भावानेच केला धक्कादायक खुलासा, म्हणाला...'त्यावेळी त्याने लिव्ह-इन...'

Faisal Khan Claims Aamir Khan Has A Son From Extramarital Affair With Jessica Hines : बॉलिवूड अभिनेता फैसल खानने नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अनेक धक्कादायक खुलासे करत सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. त्याने आपल्या भाऊ आमिर खानबाबतही काही गंभीर दावे केले आहेत.
Faisal Khan Claims Aamir Khan Has A Son From Extramarital Affair With Jessica Hines esakal
Apurva Kulkarni
Updated on
फैसल खानने पत्रकार परिषदेत दावा केला की आमिर खानचे जेसिका हाइन्ससोबत विवाहबाह्य नातं होतं.

त्यानुसार त्या नात्यातून ‘जान’ नावाचा मुलगा असल्याचा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला.

फैसलने यावेळी आमिरच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपबद्दलही तपशीलवार आरोप केले.

