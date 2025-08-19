बापरे! विवाहबाह्य संबंधातून आमिर खानला मुलगा? भावानेच केला धक्कादायक खुलासा, म्हणाला...'त्यावेळी त्याने लिव्ह-इन...'

फैसल खानने पत्रकार परिषदेत दावा केला की आमिर खानचे जेसिका हाइन्ससोबत विवाहबाह्य नातं होतं.त्यानुसार त्या नात्यातून ‘जान’ नावाचा मुलगा असल्याचा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला.फैसलने यावेळी आमिरच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपबद्दलही तपशीलवार आरोप केले..अभिनेता फैसल खान याने 18 ऑगस्ट रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्याने अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. अभिनेता आमिर खान याच्याबद्दल सुद्धा अनेकमाहित नसलेल्या गोष्टी त्याने शेअर केल्या आहे. विवाहबाह्य संबंधातून आमिरला मुलगा असल्याचं त्याने पत्रकार परिषदेत सांगितलय. .फैसल खान याने काही दिवसापूर्वी पत्र लिहून आमिर खान आणि त्याच्या कुटुंबियांशी संबंध नसल्याची घोषणा केली होती. आता त्यात त्याने आमिरबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्यात त्याने असाही दावा केला आहे की, ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइन्सपासून त्याला जान नावाचा एक मुलगा देखील आहे. आणि तो विवाहबाह्य संबंधातून झाल्याचं त्याने त्याच्या पत्रकार परिषदेत म्हंटलय..फैसल खान पत्रकार परिषदेत म्हणाला की, 'जेव्हा मी माझ्या कुटुंबावर रागावलो होतो. तेव्हा मी एक पत्र लिहलं होतं. त्यात मी माझ्या सदस्यांबद्दल सांगितलं होतं. आमिरचं रीनासोबत लग्न तुटलं होतं त्यावेळी तो ब्रिटीश पत्रकार जेसिका हाइन्ससोबत रिलेशनशीपमध्ये होता. लग्न न करता तिच्यासोबत एक मुलगाही आहे. तसंच त्यावेळी तो किरणसोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये सुद्धा होता' असा दावाही फैसल खानने केलाय..स्टारडस्ट मासिकात असंही प्रकाशित झालं होतं की, आमिर जेसिकासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आहे. त्यांना मूल देखील असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसंच आमिर गुलाम चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान जेसिकाला भेटाला होता..FAQs.फैसल खानने पत्रकार परिषदेत काय दावा केला?त्याने दावा केला की आमिर खान आणि जेसिका हाइन्स यांच्या विवाहबाह्य नात्यातून त्यांना मुलगा झाला आहे..या मुलाचे नाव काय सांगितले आहे? फैसल खानने त्या मुलाचे नाव ‘जान’ असल्याचा उल्लेख केला..आमिर खान त्यावेळी कोणत्या रिलेशनमध्ये होता?फैसलने सांगितले की आमिर त्यावेळी जेसिकासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होता..या आधीही अशी बातमी पसरली होती का? होय, स्टारडस्ट मासिकाने यापूर्वीही आमिर आणि जेसिकाच्या अफेअरचा दावा केला होता. .रहस्य, ड्रामा आणि थ्रिल... 'दशावतार'चा ट्रेलर पाहिलात का? दिलीप प्रभावळकर आणि भरत जाधवचा अभिनय एकदा बघाच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.