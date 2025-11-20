Premier

Farhan Akhtar: ‘120 बहादुर’नंतर फरहान अख्तरचा नवा बिग प्रोजेक्ट? ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सिनेमा येण्याची शक्यता

Farhan Akhtar May Back Film on Operation Sindoor: फरहान अख्तर निर्मित ‘१२० बहादुर’ चर्चेत असताना टीमने आणखी एका ऐतिहासिक विषयावरील प्रोजेक्टची शक्यता व्यक्त केली आहे. प्रमोशनदरम्यान दिग्दर्शक रजनीश घई आणि निर्माते फरहान अख्तर–रितेश सिधवानी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चित्रपटाची हिंट दिली.
Apurva Kulkarni
फरहान अख्तर ही तिच्या सुपरहिट सिनेमामुळे ओळखले जातात. अशातच आता फरहानच्या चाहत्यांना आता त्याच्या नव्या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. निर्माते फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांनी ऐतिहासिक लष्करी मोहीम ‘ऑपरेशन सिंदूर’कडे सूचक इशारा दिला. हा सिनेमा येण्याची शक्यता आहे.

