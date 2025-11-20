Farhan Akhtar: ‘120 बहादुर’नंतर फरहान अख्तरचा नवा बिग प्रोजेक्ट? ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सिनेमा येण्याची शक्यता

फरहान अख्तर ही तिच्या सुपरहिट सिनेमामुळे ओळखले जातात. अशातच आता फरहानच्या चाहत्यांना आता त्याच्या नव्या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. निर्माते फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांनी ऐतिहासिक लष्करी मोहीम ‘ऑपरेशन सिंदूर’कडे सूचक इशारा दिला. हा सिनेमा येण्याची शक्यता आहे..फरहान अख्तर निर्मित ‘१२० बहादुर’ चर्चेत असतानाच, या चित्रपटाच्या टीमने आणखी एका मोठ्या प्रकल्पाची शक्यता व्यक्त केली आहे. या संकेतामुळे प्रेक्षकांमध्ये नव्या चित्रपटाविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ‘१२० बहादुर’च्या प्रमोशनदरम्यान दिग्दर्शक रजनीश घई, निर्माते फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांनी ऐतिहासिक लष्करी मोहीम ‘ऑपरेशन सिंदूर’कडे सूचक इशारा दिला. .एका मुलाखतीत ऑपरेशन सिंदूरवर चित्रपट करण्याबाबत विचारल्यावर रजनीश घई म्हणाले, 'मी यावर अद्याप ठोस विचार केलेला नाही; पण जर फरहान आणि रितेश यांना हा विषय रुचला तर मी नक्कीच दिग्दर्शन करायला तयार आहे.' इंडस्ट्रीत चर्चा रंगत आहे की निर्मात्यांकडून लवकरच या प्रकल्पाची घोषणा होऊ शकते, मात्र अधिकृत पुष्टी अद्याप आलेली नाही. .दरम्यान, ‘१२० बहादुर’ या चित्रपटात १९६२च्या भारत-चीन युद्धात १३व्या कुमाउं रेजिमेंटने दाखवलेल्या पराक्रमाची कथा मांडली आहे. हा चित्रपट उद्या म्हणजेच २१ जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता ‘१२० बहादुर’या सिनेमाबरोबरच आता ऑपरेशन सिंदूरबाबत उत्सुकता लागलीय..Ranveer Singh: सारा अर्जुनचा पहिला मोठा बॉलिवूड प्रोजेक्ट; रणवीरने सिंग केली तोंडभरून प्रशंसा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.