'म्हणून ती नऊवारी सोडून ब्लाऊज परकरवर फिरु लागली' गिरीश परदेशीने सांगितला फॉरेनच्या पाटलीणचा अनुभव

FOREIGNCHI PATLIN ACTRESS BILJANA RADONIC LEFT CREW SURPRISED DURING SHOOT: मराठी सिनेसृष्टीत असे काही सिनेमे आहेत जे आजही तितक्याच आवडीनं पाहिले जातात, त्यातीलच एक म्हणजे फॉरेनची पाटलीण. आजही हा सिनेमा टीव्हीवर लागला की, प्रेक्षक आवडीनं सिनेमा पाहतात. हा सिनेमा फॉरेनच्या मुलीवर होता. जी लग्न करुन महाराष्ट्रातील एका गावात येते. या सिनेमात विनय आपटे, सुरेखा कुडचीसह एका खऱ्या खुऱ्या परदेशी मुलीनं काम केलं होतं. दरम्यान अशातच आता अभिनेते गिरीश परदेशी यांनी फॉरेनच्या पाटलीणचा किस्सा शेअर केलाय. .नुकतीच गिरीश परदेशी यांनी महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी अभिनयाच्या करिअरबद्दल, पहिल्या मालिकेबद्दल आठवणी शेअर केल्या. यावेळी त्यांनी फॉरेनच्या पाटलीनच्या सेटवरचा एक मजेशीर किस्सा शेअर केला. .गिरीश परदेशी म्हणाले की, 'जेव्हा मी या सुखांनो या ही मालिका करत होतो. त्यावेळी कोणीतरी सांगितलेलं की, एक नवीन प्रोड्युसर आलाय त्याला भेटून या. मी तिथं जाऊन ऑडिशन दिलं. तेव्हा मला सांगितलं की, तुमची हिरोईन कोण आहे माहिती का? त्यानंतर त्यांनी हॅण्डीकॅमवरच ऑडिशन दाखवलं. ती एक फॉरेनची मुलगी Biljana Radonic होती. तिला पाहून मला प्रश्न पडला, हिच्यासोबत मराठी कसं होणार?'.पुढे गिरीश परदेशी म्हणाले...'Biljana Radonic हिने जेनीची भूमिका साकारली होती. जेव्हा शुटिंग सुरु झालं त्यावेळी एक सीन होता. ज्यामध्ये जेनी नऊवारी साडी घालून सेटवर आलेली. त्यावेळी ऑक्टोबर असल्यानं प्रचंड हिट होतं. जेव्हा शुटिंग संपलं आणि ब्रेक झाला तेव्हा जेनीनं नऊवारी साडी सोडली आणि गरम होतय म्हणून फक्त परकर आणि ब्लाऊजवर येऊन बसली. त्यांच्यासाठी ते नॉर्मल आहे. परंतु आपल्याकडे ते पाहताना वेगळंच वाटत होतं. सगळ्यांना ब्लाऊज परकरवर बसलेली बाई बघून अवघडल्यासारखं वाटू लागलं.'.डोक्यावर अंबाडा आणि ब्लाऊज-परकरवर ती बसली होती. तेवढ्यात तिला फोन आला आणि ती तशीच गावात फिरत बोलू लागली. तेव्हा सुरेखा कुडेची आणि हेअर ड्रेसर तिच्या मागे आग बाई असं करु नकोस म्हणून फिरत होत्या. आत चल म्हणत होत्या. त्यानंतर त्यांनी तिला समजावून सांगितलं आणि तिने अंगाभोवती वस्त्र गुंडाळलं. तिच सगळं एका निरागस झोनमध्ये सगळं सुरू होतं.'.देऊळ बंद 2 ने रितेश देशमुखच्या सिनेमाला टाकलं मागं, 10 व्या दिवशी कोट्यवधीची कमाई, मध्यरात्रीचे शो सुद्धा हाऊसफुल्ल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.