मुलासमोर नो टीव्ही पॉलिसी, आठ वाजता झोपायचं; गश्मीर महाजनीने मुलासाठी बनवलेत कडक नियम, शाळेत डब्बाही...

मराठमोळा अभिनेता गश्मीर महाजनी याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. त्याच्या चित्रपटांसोबतच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही गश्मीर चर्चेत असतो. दिग्गज अभिनेते रवींद्र महाजनी यांचा मुलगा असूनही गश्मीरने वडिलांच्या नावाचा वापर न करता स्वतःच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर इंडस्ट्रीमध्ये नाव कमावलं. त्याचं कुटुंब कायमच लाइमलाइटपासून दूर दिसून आलंय. गश्मीरच्या पत्नीचं नाव गौरी देशमुख असून त्यांना व्योम नावाचा गोंडस मुलगा आहे. तो आपल्या आईसोबत राहतो. मात्र गश्मीरने मुलाच्या संगोपनासाठी घरी खास नियम बनवले आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने याबद्दल सांगितलं. .गश्मीरने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'शाळेत दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुलाच्या घरून ३० मुलांसाठी जेवण येते. महिन्यातून एकदा प्रत्येक पालकाची ही जबाबदारी असते. यामुळे मुलांना बाहेरचे पदार्थ खावे लागत नाहीत. मुले स्वतःच्या हाताने जेवण वाढून घेतात आणि जेवण झाल्यावर आपली ताटे स्वतः स्वच्छ करून ठेवतात. यात पोळी, भाजी, आमटी, भात आणि सॅलड असा पूर्ण आहार असतो.'.टीव्हीबद्दल काय म्हणाला गश्मीर मुलाच्या संस्कारासाठी गश्मीरने टीव्हीबद्दल एक निर्णय घेतलाय. गश्मीर म्हणाला, 'मी टीव्हीवर जे पाहतो, ते व्योम पाहू शकत नाही. त्यामुळे तो जागा असेपर्यंत आम्ही कोणीही टीव्ही लावत नाही. मला काही पाहायचे असेल किंवा वाचन करायचे असेल, तर मी तो रात्री आठ वाजता झोपल्यानंतरच करतो. आम्ही जेवणाच्या वेळा कधीच चुकवत नाही. जर मी सेटवर नसेन, तर संध्याकाळी साडेसात ते पावणेआठपर्यंत आम्ही जेवण करतो. दुपारी साडेबारा ते एकच्या दरम्यान आमचे जेवण होते. व्योम सकाळी साडेसहा वाजता उठतो आणि आठ वाजता शाळेत जातो.'