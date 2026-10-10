गौतमी पाटील बनली चक्क बस ड्रायव्हर! ‘काठी नं घोंगडं’ गाण्याची धूम, दोन दिवसांत लाखो व्ह्यूज; तुम्ही पाहिलंत का?

गणपती गेल्यावर संपूर्ण संसार आता आपल्या लाडक्या आईच्या स्वागतासाठी सज्ज झालाय. वाईट शक्तींचा नाश करणारी देवी आता घरोघरी विराजमान होणार आहे. आईच्या शक्तीचा जागर म्हणून नवरात्र साजरी केली जाते. नवरात्रीमध्ये देवीच्या मंदिरात प्रचंड गर्दी असते. भाविक देवीच्या दर्शनासाठी रांग लागतात. नवरात्रीत नवनवीन गाणीही प्रदर्शित केली जातात. अशातच आता लोकप्रिय नृत्यांगना गौतमी पाटील हिचं नवरात्रीनिमित्त नवं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या गाण्याचे बोल आहेत 'काठी नं घोंगडं'. या गाण्याला लोकप्रिय गायक चंदन कांबळे यांनी आवाज दिलाय. .'काठी नं घोंगडं घेऊद्या की रं मला बी जत्रंला येऊ द्या की' या जुन्या लोकगीताचे काही शब्द घेत चंदन कांबळे यांनी अतिशय सुंदर गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आणलं आहे. ताल, ठेका आणि मराठमोळ्या रंगाचा भन्नाट जल्लोष असणारं हे गाणं आता प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडतंय. गाण्यात गौतमी पाटील असल्याने गाण्याची रंगत आणखीनच वाढलीये. गाण्यात गौतमी चक्क मिनी बस चालवतेय असं दाखवण्यात आलंय. तर ही यात्रा ६ देवस्थानांची आहे. 'ज्योतिबा, तुळजाभवानी, खंडोबा, भराडी देवी, येडेश्वरी आणि काळभैरव अशा ठिकाणांवर जाऊन ते देवांचं दर्शन घेतात. आणि प्रत्येक ठिकाणी गौतमी वेगळ्या लूकमध्ये दिसते. .गौतमीच्या लूकवर गाण्यात विशेष काम करण्यात आलंय. तिच्या साड्या आणि तिचे लूक प्रेक्षकांना पसंत पडतायत. तिच्या नृत्याबद्दल तर काही बोलायलाच नको. तर चंदन कांबळे यांच्या आवाजाने गाण्याला एक वेगळाच बाज दिलाय. एकूणच हे गाणं नवरात्रीत जोरदार वाजणार एवढं नक्की. .अखेर त्यांनी भावनांना वाट करून दिलीच! नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर नीलकांती यांची फक्त तीन शब्दाची पोस्ट; काय लिहिलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.