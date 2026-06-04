गौतमी पाटील-भाऊ कदमचा 'हिल पोरी हिला'वर जलवा,प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले... Viral Video

HIL PORI HILA SONG PROMO RELEASE: मराठी मनोरंजनविश्वात भाऊ कदम यांनी आपल्या विनोदी शैलीतून प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केलं. तर गौतमीनं आपल्या नृत्यकलेतून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली. आता मराठी इंडस्ट्रीत पहिल्यांदाच गौतमी पाटील आणि भाऊ कदम एकत्र पहायला मिळणार आहे. ते दादा कोंडके यांच्या अजरामर 'हिर पोरी हिला' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स करणार आहे. या गाण्याचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून सध्या तो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .दादा कोंडके यांची गाणी आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवून आहेत. त्यातील हिल पोरी हिला हे गाणं आजही तितकीच लोकप्रिय आहे. दरम्यान आता गौतमी आणि भाऊंच्या साथीनं हे गाणं नव्या ढंगात आणि नव्या सादरीकरणासह पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .दरम्यान प्रोमोमध्ये या गाण्याची झलक पहायला मिळाली असून 'तयार राहा पुन्हा एकदा थिरकण्यासाठी' असं कॅप्शन गाण्याला देण्यात आलय. हे गाणं लवकरच सारेगमा मराठीच्या माध्यमातून प्रदर्शित होणार आहे. आता चाहते दोघांचा डान्स पाहण्यासाठी उत्सुक आहे. ५ जून 2026 रोजी हे गाणं प्रदर्शित होतय. .गौतमी पाटीलचं नृत्य आणि भाऊ कदम यांची विनोदी शैली याचा जोडी पडद्यावर काय धमाल करेल याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत गाण्याबद्दल आणि दोघांच्या जोडीचं कौतूक केलं आहे. .एक छोटी चूक आणि अकाउंट हॅक! इंस्टाग्राम वापरताना ‘या’ गोष्टी अजिबात विसरू नका.'खलनायक'चा सिक्वेल येणार? ३३ वर्षांनंतर संजय दत्त, माधुरी दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ पुन्हा एकत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.