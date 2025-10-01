Premier

Video: पुण्यात गौतमी पाटीलच्या गाडीचा अपघात, नवले पूलाजवळ घडली घटना, रिक्षाला उडवलं

Gautami Patil’s Car Crashes Into Auto Near Navale Bridge in Pune: पुण्यातील नवले पुलाजवळ प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या गाडीचा अपघात झाला आहे. या अपघातात तिघे जण जखमी झाले आहे. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय.
Apurva Kulkarni
प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या संदर्भात एक बातमी समोर आलीय. तिच्या चाहत्यांसाठी काळजी करणारी ही बातमी आहे. कारण प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या गाडीचा अपघात झालाय. अपघातांसाठी चर्चेत असलेल्या नवले इथल्या वडगाव पुलाजवळ हा अपघात झालाय. एका हॉटेलजवळ उभ्या असलेल्या रिक्षाला गौतमी पाटीलच्या गाडीनं धडक दिलीय. या अपघातात रिक्षामध्ये असलेले दोन प्रवाशांसह रिक्षाचालक जखमी झाले आहे.

