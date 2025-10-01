Video: पुण्यात गौतमी पाटीलच्या गाडीचा अपघात, नवले पूलाजवळ घडली घटना, रिक्षाला उडवलं

प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या संदर्भात एक बातमी समोर आलीय. तिच्या चाहत्यांसाठी काळजी करणारी ही बातमी आहे. कारण प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या गाडीचा अपघात झालाय. अपघातांसाठी चर्चेत असलेल्या नवले इथल्या वडगाव पुलाजवळ हा अपघात झालाय. एका हॉटेलजवळ उभ्या असलेल्या रिक्षाला गौतमी पाटीलच्या गाडीनं धडक दिलीय. या अपघातात रिक्षामध्ये असलेले दोन प्रवाशांसह रिक्षाचालक जखमी झाले आहे..पुण्यातील मुंबई-बंगळुरु वडगाव इथल्या एका हॉटेलजवळ उभ्या असलेल्या रिक्षाला गौतमीच्या गाडीची धडक लागली. यावेळी रिक्षात दोन प्रवासी प्रवास करत होते. ही धडक इतकी जोरात लागली की, रिक्षातील दोन प्रवासी आणि रिक्षाचालक जखमी झालेत. त्यांना जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. या अपघातानंतर सिंहगड पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले..अपघात कसा झाला?वडगाव इथल्या गौतमी पाटीलच्या गाडीच्या धडकेत रिक्षाचं नुकसान झालय. तसंच दोन प्रवाशांसह रिक्षाचालक जखमी झालाय. ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी गौतमी पाटील त्या गाडीमध्ये नव्हती. गौतमीच्या चालकाकडून हा अपघात झाला असून त्यावेळी गाडीमध्ये कोणी नव्हतं. गौतमीच्या चालकानं मद्य प्राशन केलं होतं की नाही याचा तपास पोलिस करत आहे. सध्या पोलिसांनी गौतमीच्या चालकाला ताब्यात घेतलय. .नेहमीच चर्चेत असलेली गौतमी पाटील हिच्या नृत्याचे अनेक चाहते आहेत. गौतमी अभिव्यक्तीपूर्व हावभाव आणि रंगमंचावरील सादरीकरणने तिने प्रेक्षकांनी मनं जिंकली आहे. तिने चित्रपटतसृष्टीतही स्वत: अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय. ती मुळची सोलापूरमधली आहे. .औरंगजेबानंतर आता ‘असुरगुरू शुक्राचार्य’! ‘महाकाली’च्या फर्स्ट लुकमध्ये ओळखता सुद्धा येईना, पोस्टर व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.