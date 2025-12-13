'लोकांचं माझ्यावर प्रेम म्हणून ते ट्रोल करतात' गौतमी पाटील ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलली, म्हणाली...

Gautami Patil Reacts to Social Media Trolling : प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहे. 'सबसे कातील गौतमी पाटील' म्हणून गौतमीची ओळख आहे. गौतमी सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते. अनेकवेळा ती तिच्या डान्स व्हिडिओमुळे चर्चेत असते. परंतु यंदा तिची चर्चा वेगळ्याच गोष्टीमुळे होतेय. गौतमीचं 'रुपेरी वाळूत' हे गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. या गाण्यात गौतमीच्या मनमोहक अदा प्रेक्षकांना अनुभवाला मिळाल्या आहेत. .'रुपेरी वाळूत' या गाण्याच्या प्रमोशनसाठी गौतमी पाटील आणि अभिजित यांनी सकाळ प्रीमियरला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने गाण्याबद्दल, डान्सबद्दल, तसंच तिच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलय. यावेळी तिने अभिनयापेक्षा नृत्याची जास्त आवड असल्याचं ही म्हटलय. तसंच या गाण्याच्या शुटिंगसाठी कोणतीही तालिम केली नसून सगळं काही ऑन-द-स्पॉट ठरवण्यात आल्याचं तिने सांगितलं. . गौतमीला तिच्या ट्रोलिंग विषयी विचारण्यात आलं तेव्हा ती म्हणाली की, 'माझ्या डान्सवर अनेक लोक मला बोलतात. माझ्या डान्सचे अनेक चाहते आहे. माझ्या कार्यक्रमाला महिलांची संख्या सुद्धा जास्त असते. परंतु लोक माझ्यावर बोलतात कारण त्यांचं माझ्यावर प्रेम आहे. माझ्या पाठीशी मोठा समुदाय उभा आहे' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .यावेळी बोलताना तिने तिच्या कठीण परिस्थितीबद्दल सुद्धा सांगितलं आहे. ती म्हणाली की, 'मी खुप कठीण प्रसंग पाहिले आहेत. तसंच माझं माझ्या कामावर प्रचंड प्रेम आहे. मला डान्स करायला प्रचंड आवडतं.' असंही गौतमी मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..निसर्गासोबत जगणं शिकूया! ‘माणसांचं जंगल’ लिहिताना मृण्मयींचा झालेला स्वतःशी संवाद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.