Premier

'लोकांचं माझ्यावर प्रेम म्हणून ते ट्रोल करतात' गौतमी पाटील ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलली, म्हणाली...

GAUTAMI PATIL OPENS UP ON TROLLING: प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटीलने पहिल्यांदाच ट्रोलिंगवर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ‘रुपेरी वाळूत’ गाण्याच्या प्रमोशनदरम्यान दिलेल्या मुलाखतीत तिने नृत्य, संघर्ष आणि चाहत्यांच्या प्रेमाबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केलं आहे.
GAUTAMI PATIL OPENS UP ON TROLLING

GAUTAMI PATIL OPENS UP ON TROLLING

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Gautami Patil Reacts to Social Media Trolling : प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहे. 'सबसे कातील गौतमी पाटील' म्हणून गौतमीची ओळख आहे. गौतमी सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते. अनेकवेळा ती तिच्या डान्स व्हिडिओमुळे चर्चेत असते. परंतु यंदा तिची चर्चा वेगळ्याच गोष्टीमुळे होतेय. गौतमीचं 'रुपेरी वाळूत' हे गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. या गाण्यात गौतमीच्या मनमोहक अदा प्रेक्षकांना अनुभवाला मिळाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
songir
dance
trolled
trollers
Entertainment news
celebrities
marathi song
Gautami Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com