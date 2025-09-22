Premier

आई...गोंधळाला ये! गौतमी पाटीलचं नवरात्र स्पेशल गाणं प्रदर्शित, सोशल मीडियावर डान्सची चर्चा

Gautami Patil’s Navratri Special Song: आई... गोंधळाला ये! हे गाणं नुकत प्रदर्शित झालं आहे. या गाण्यात गौतमीने अंबाबाईचा जागरण-गोंधळ घातलेलं पहायला मिळतय. सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय.
गौतमी पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. गौतमीच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहेत. तिची एक अदा पाहण्याची लाखोंची गर्दी होताना पहायला मिळते. तिचे अनेक डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच आता गौतमीचं नवरात्री स्पेशल गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या गाण्यात गौतमी देवीचा गोंधळ करताना दिसत आहे. सध्या तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

