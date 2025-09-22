आई...गोंधळाला ये! गौतमी पाटीलचं नवरात्र स्पेशल गाणं प्रदर्शित, सोशल मीडियावर डान्सची चर्चा

गौतमी पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. गौतमीच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहेत. तिची एक अदा पाहण्याची लाखोंची गर्दी होताना पहायला मिळते. तिचे अनेक डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच आता गौतमीचं नवरात्री स्पेशल गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या गाण्यात गौतमी देवीचा गोंधळ करताना दिसत आहे. सध्या तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .या गाण्यात गौतमी पाटील अंबाबाईचा गोंधळ करताना दिसत आहे. नवरात्री स्पेशल हे गाणं खास प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या गाण्यातून एक भक्तीमय प्रवास दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या गाण्याचं दिग्दर्शन रोहित जाधव यांनी केल आहे. तर संगीत, गायक चंदन कांबळे यांनी केलं आहे. सरगम मराठी यावर हे गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर हे गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतय..या गाण्यात गौतमी पाटील हिने हिरव्या रंगाची नववारी साडी नेसली असून पारंपारिक वेशभूषेत ती दिसत आहे. यावेळी अंबाबाईचा जागरन गोंधळ करताना ती पहायला मिळतेय. या गाण्यात गौतमीचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळाला आहे. मनोभावे देवीची पुजा, आराधना करताना गौतमी पाटील पहायला मिळतेय..हे नवीन गाणं सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. गौतमीने सुद्धा तिच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर हे गाणं शेअर केलं आहे. नेटकऱ्यांकडून सुद्धा या गाण्याला पसंती येताना पहायला मिळतेय. अनेकांनी कमेंट करत गौतमीच तसंच तिच्या पारंपारिक रुपाचं कौतूक केलं आहे. .FAQs.गौतमी पाटीलचं नवरात्री स्पेशल गाणं कोणतं आहे?‘आई... गोंधळाला ये!’ हे गाणं आहे.. या गाण्यात कोणती सेलिब्रिटी आहे?या गाण्यात गौतमी पाटील आहे..या गाण्याचे दिग्दर्शक कोण आहे?या गाण्याचे दिग्दर्शक रोहित जाधव आहे..या गाण्यात गौतमीचा कसा लूक आहे?या गाण्यात गौतमीने पारंपारिक लूक केला आहे. .शाहरुख खानच्या ‘किंग’ सिनेमात अक्षय ओबेरॉयची एंट्री? अक्षयच्या सोशल मीडियावरील 'त्या' पोस्टमुळे चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.