Video: ओले केस, मनमोहक अदा आणि पाऊस, गौतमी पाटीलचा 'देखेगा क्या जवानी सनम' गाण्यावर भन्नाट डान्स, व्हिडिओ व्हायरल

Gautami Patil’s Rain Dance on ‘Dekhega Kya Jawani Sanam’ Goes Viral: गौतमी पाटील हिचा पावसात भिजताना एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये गौतमीच्या मनमोहक अदा पहायला मिळाल्या आहेत. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
Gautami Patil’s Rain Dance on ‘Dekhega Kya Jawani Sanam’ Goes Viral:

Gautami Patil’s Rain Dance on ‘Dekhega Kya Jawani Sanam’ Goes Viral:

Apurva Kulkarni
Updated on

गौतमी पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहेत. गौतमीच्या डान्सची चर्चा नेहमीच सगळीकडे होताना पहायला मिळते. गौतमी पाटील ही महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लावणी कलाकार म्हणून ओळखली जाते. तिची डान्स करण्याची उर्जा पाहून प्रेक्षकांकडून तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळालीय. ती सध्या महाराष्ट्रात लावणी क्वीन ओळखली जाते.

Gautami Patil

