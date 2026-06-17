पैसे मिळाले तर पुन्हा बैलासमोर नाचशील का? क्षणाचाही विचार न करता गौतमी पाटीलने दिलं उत्तर, म्हणते- भाई...

आपल्या नृत्याने सगळ्यांना वेड लावणारी लोकप्रिय नृत्यांगना गौतमी पाटील हिने नृत्याच्या जोरावरच संपूर्ण महाराष्ट्रात नाव कमावलंय. पार्टी असं किंवा कुठला कार्यक्रम तिच्या नृत्यशिवाय ते पूर्ण होतंच नाहीत. महाराष्ट्राला वेड लावणी गौतमी एका कार्यक्रमासाठी भरघोस पैसे घेते. मात्र गौतमी तिच्या याच नृत्यामुळे कायम टीकेची धनी होत असते. अशीच टीका झाली होती जेव्हा गौतमी एका कार्यक्रमात बैलासमोर नाचली होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत गौतमीला पुन्हा बैलासमोर नाचणार का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना गौतमी नेमकी काय म्हणाली वाचा. .नुकतीच गौतमीने मित्र म्हणे या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. यात बोलताना तिला पुन्हा बैलासमोर नाचशील का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर गौतमी म्हणाली, 'तुम्हाला अजित दादांचा (अजित पवार) तो प्रसिद्ध शब्द आठवतो ना? ते म्हणाले होते 'ती बैलासमोर नाचू की कोणासमोरही नाचू, तुला काय करायचंय?' तर जे मला ट्रोल करतात, त्यांना माझे हेच उत्तर आहे. ज्यांनी कार्यक्रम आयोजित केला होता, ते बैलाचे मालक होते. त्यांना माझे नृत्य आवडते, म्हणून त्यांनी मला बोलावले. त्यांनी आणि तिथे आलेल्या लोकांनी तो कार्यक्रम एन्जॉय केला, अगदी त्या बैलानेही एन्जॉय केला असेल, मग इतरांना काय अडचण आहे?.पुन्हा ऑफर आली तर स्वीकारणार का? यावर उत्तर देताना गौतमी म्हणाली, 'अशी ऑफर पुन्हा आली तर नक्कीच स्वीकारेन, त्यात काय अडचण आहे. मला आवडतं, लोकांना जे बोलायचंय ते बोलू द्या. शेवटी आयोजक आपल्याला मानधनावर बोलावतात आणि आपण आपली कला सादर करतो. मला जे ट्रोल करतात ना, त्यांचं माझ्यावर लय प्रेम आहे, म्हणूनच ते माझ्याबद्दल सतत बोलत राहतात. संपला विषय आणि जे माझ्यावर भरभरून प्रेम करतात, ते मला नेहमीच पाठिंबा देतात. उलट मी उत्तर देण्याआधी माझे चाहतेच ट्रोलर्सना चोख उत्तर देऊन मोकळे होतात. संपूर्ण महाराष्ट्राचे माझ्यावर खूप प्रेम आहे आणि माझेही महाराष्ट्रावर तेवढेच प्रेम आहे.' .या वयात हे सगळं शोभतं का? ट्रोलिंगबद्दल स्पष्टच बोलली माधुरी दीक्षित; म्हणते, 'लोकांना बोलायला काय...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.