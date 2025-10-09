Gautami Patil : सगळीकडे गौतमचीच हवा ! सोनचाफा गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकुळ

Marathi Entertainment News : 'माझ्या रुपावर फिदा झाली दुनिया सारी' या गाण्याने सध्या सोशल मीडियावर तुफान धुमाकूळ घातला आहे. अर्थातच हे धुमाकूळ घालणारं गाणं नृत्यांगना गौतमी पाटीलच आहे. 'सोनचाफा' हे गाणं सध्या तुफान गाजतंय. गौतमीच्या मोहक अदा आणि नृत्याने या गाण्याला विशेष वजन आलं. नवरात्रोत्सवात तर या गाण्याला प्रेक्षकांनी अक्षरशः उचलून धरलं. आणि गौतमीही यंदाच्या नवरात्रीत या गाण्यावर थिरकत साऱ्यांच मन जिंकताना दिसली..यानंतरही हे गाणं साऱ्यांना थिरकायला भाग पाडतंय. गाण्याच्या ओळींनी आणि गौतमीच्या नृत्याने अर्थातच थिरकायला भाग पाडलं आहे. या गाण्यातील गौतमीच्या डान्ससह तिचा लूकही बराच व्हायरल झाला..गाणं प्रदर्शित झाल्यानंतर या गाण्यावर गौतमी बरेचदा इव्हेंटमध्ये थिरकतानाही दिसली. यावेळी तिचा लूकही अनेकांच्या पसंतीस पडला. याचे अनेक रील व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाले. 'साईरत्न एंटरटेनमेंट' या प्रॉडक्शन हाऊसच्या या गाण्याला प्रेक्षकांनी भरभरुन दाद दिलेली पाहायला मिळत आहे..हे गाणं निर्माते संदेश विठ्ठल गाडेकर आणि सुरेश विठ्ठल गाडेकर यांनी निर्मित केलं आहे. दिग्दर्शक अर्चित वरवडे यांनी हे गाणं दिग्दर्शित केलं आहे. 'साईरत्न एंटरटेनमेंट'साठी गौतमी पाटीलने 'सुंदरा' आणि 'कृष्ण मुरारी' ही दोन गाणी केली आहेत. या तिच्या दोन्ही गाण्यांना प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं आणि आता सोनचाफालाही भरपूर प्रेम दिलं..संगीतकार रोहित नागभिडे यांनी संगीत केलेलं हे गाणं गायिका मुग्धा कऱ्हाडे यांनी स्वरबद्ध केलं आहे. तर गाण्याचे बोल वैभव देशमुख यांनी लिहिले आहे. सध्या गौतमीच 'सोनचाफा' हे गाणं साऱ्यांच्या पसंतीस पडत असून यावर अनेकजण थिरकताना दिसत आहेत..तर सध्या गाजत असलेल्या तिच्या कार अपघात प्रकरणावरून गौतमी पाटीलला क्लिनचीट देण्यात आली आहे. याबाबत तिने 7 ऑक्टोबरला पत्रकार परिषदही घेतली..बायकांना ढसाढसा रडायला लावणारा माहेरची साडी ओरिजिनल नाही तर या सिनेमाचा रिमेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.