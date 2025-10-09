Premier

Gautami Patil : सगळीकडे गौतमचीच हवा ! सोनचाफा गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकुळ

Gautami Patil Sonchafa Song Went Viral : गौतमी पाटील कार अपघात प्रकरणाची चर्चा सगळीकडे सुरू असतानाच तिचं नुकतंच रिलीज झालेलं सोनचाफा गाणं व्हायरल झालं आहे.
Gautami Patil : सगळीकडे गौतमचीच हवा ! सोनचाफा गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकुळ
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : 'माझ्या रुपावर फिदा झाली दुनिया सारी' या गाण्याने सध्या सोशल मीडियावर तुफान धुमाकूळ घातला आहे. अर्थातच हे धुमाकूळ घालणारं गाणं नृत्यांगना गौतमी पाटीलच आहे. 'सोनचाफा' हे गाणं सध्या तुफान गाजतंय. गौतमीच्या मोहक अदा आणि नृत्याने या गाण्याला विशेष वजन आलं. नवरात्रोत्सवात तर या गाण्याला प्रेक्षकांनी अक्षरशः उचलून धरलं. आणि गौतमीही यंदाच्या नवरात्रीत या गाण्यावर थिरकत साऱ्यांच मन जिंकताना दिसली.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Gautami Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com