'ना वायफाय ना इंटरनेट गच्चीवर...' गौतमी पाटीलने ओंकारसाठी घेतला खास उखाणा, VIRAL VIDEO

GAUTAMI PATIL TAKES SPECIAL ‘UKHAANA’ FOR OMKAR RAUT: गौतमी पाटील आणि ओंकार राऊत यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. गाण्याच्या रिमेकमध्ये गौतमीने ओंकारसाठी खास उखाणा घेतल्यामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे.
Apurva Kulkarni
GAUTAMI PATIL AND OMKAR RAUT VIRAL VIDEO: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम ओंकार राऊत नेहमीच चर्चेत असतो. अशातच आता ओंकार गौतमी पाटीलमुळे चर्चेत आला आहे. गौतमीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर ओंकारसोबतची एक पोस्ट शेअर केलीय. पोस्ट पाहून चाहत्यांमध्ये वेगळीच चर्चा रंगलीय. गौतमीनं व्हिडिओमध्ये ओंकारसाठी खास उखाणा सुद्धा घेतला आहे. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Gautami Patil

