'ना वायफाय ना इंटरनेट गच्चीवर...' गौतमी पाटीलने ओंकारसाठी घेतला खास उखाणा, VIRAL VIDEO

GAUTAMI PATIL AND OMKAR RAUT VIRAL VIDEO: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम ओंकार राऊत नेहमीच चर्चेत असतो. अशातच आता ओंकार गौतमी पाटीलमुळे चर्चेत आला आहे. गौतमीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर ओंकारसोबतची एक पोस्ट शेअर केलीय. पोस्ट पाहून चाहत्यांमध्ये वेगळीच चर्चा रंगलीय. गौतमीनं व्हिडिओमध्ये ओंकारसाठी खास उखाणा सुद्धा घेतला आहे. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..गौतमी सध्या अनेक प्रोजक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असते. तसंच ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. अशातच आता गौतमीनं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ओंकार राऊत सुद्धा तिच्यासोबत दिसतोय. व्हिडिओमध्ये गौतमी आणि ओंकारचं लग्न झालेलं दाखवण्यात आलय. यावेळी गौतमी ओंकारसाठी खास उखाणा सुद्धा घेते. .गौतमी आणि ओंकार यांचा 'गच्चीवरुन कशी दिसते' हे रिमेक गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या गाण्यात गौतमी आणि ओंकार मुख्य कलाकार आहे. गाण्याच्या शेवटी गौतमी ओंकारसाठी खास उखाणा घेताना दाखवण्यात आलं आहे. ती म्हणते, 'ना वायफाय ना इंटरनेट, गच्चीवर झाली आमची पहिली भेट, ओंकाररावांचं नाव घेते आमची जोडी एकदम परफेक्ट'..ओंकारला गौतमीसोबत पाहून अनेक चाहत्यांना धक्का बसला आहे. सध्या सोशल मीडियावर 'गच्चीवरुन कशी दिसते' या गाण्याचा रिमेक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी गाण्याला पसंती दाखवली आहे. व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया येत आहे.