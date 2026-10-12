'त्या'व्हायरल व्हिडीओवर अखेर गौतमी पाटील बोलली, म्हणाली... 'लाज नाही वाटली?'

GAUTAMI PATIL DANCE CAREER: आपल्या नृत्यानं सगळ्यांना घायाळ करणारी डान्सच गौतमी पाटील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिची एक अदा पाहण्यासाठी चाहते वाट बघत असतात. ग्रामीण भागात तर गौतमीची अधिकच क्रेझ आहे. सुरुवातील अश्लील लावणी करत असल्याचं म्हणत तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. त्यानंतर गौतमीनं संपूर्ण महाराष्ट्राची माफी मागत स्वत:मध्ये सुधारणा केली. आज ती स्टेजवर तसंच म्युझिक अल्बममध्ये काम करताना पहायला मिळते. .मधल्या काळात गौतमीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. ती कपडे बदलतानाचा व्हिडिओ कोणीतरी शुट केला होता. व्हिडिओनंतर गौतमीला मोठा धक्का बसला होता. तिने पोलिसात तक्रार सुद्धा दाखल केली होती. या घटनेनंतर गौतमीला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला, इतका की तिने डान्स सोडून देण्याचा निर्णय घेतला होता. .गौतमीनं नुकतीच ग्रो मोशन या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने तिच्या व्हायरल व्हिडिओवर भाष्य केलय. ती म्हणाली की, 'माझ्यावर खूप वाईट वेळ आली होती. मला ट्रोल केलं जातं होतं आणि त्यातच माझा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, जो व्हायला नको होता. प्रत्येक घरात मुलगी, आई असते. ज्याने व्हिडिओ काढला, त्याच्या घरी सुद्धा आई, मुलगी, पोरगी असेलच, त्याला लाज वाटली नाही म्हणून त्याने कलं. पण ठीक आहे, त्याचं कर्म त्याच्या जवळ, वेळ ही प्रत्येकावर फिरून येत असते. तो काळ माझ्यासाठी फार अवघड होता. मी सगळे कार्यक्रम थांबवले पाहिजे असं मला वाटू लागलं.'.'परंतु माझ्यासोबत असणाऱ्या व्यक्तींनी मला साथ दिली. ते मला म्हणाले, 'तुझा व्हिडिओ व्हायरल झाला कारण तु थांबावी म्हणून, परंतु तु पुढे गेलं पाहिजे. आम्ही तुझ्यासोबत आहोत' अशी माझ्या जवळची माणसं नेहमीच मला म्हणत होती.'.'त्या व्हिडिओनंतर मी माझा पहिला शो केला तेव्हा संपूर्ण ग्रुप मला स्टेजवर सोडायला आला होता. मला प्रचंड भिती वाटत होती. मी घाबरले होते. लोक काय बोलतील, काय कमेंट करतील, याची काळजी लागली होती. पण ज्यावेळी मी स्टेजवर गेली आणि पदर काढला, तेव्हा प्रेक्षकांमधून टाळ्या वाजल्या. माझ्याविषयी कोणीच वाईट बोललं नाही. सगळ्यांनी मला सपोर्ट केला. त्यानंतर मी थांबले नाही. तिथून आजपर्यंत मी पुढे येत गेले. '.रणवीर सिंहचा नीता अंबानींसोबत गरबा! गुलाबी कुर्ता, हटके स्टाइल अन् भन्नाट ठेका; VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.