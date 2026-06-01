अभिनय क्षेत्रातून अचानक गायब झालेले गिरीश परदेशी आता काय करतात? १० वर्षांनंतर सांगितलं खरं कारण

FOREIGNCHI PATLIN FAME ACTOR GIRISH PARDESHI INTERVIEW: मराठी सिनेसृष्टीत असे काही जुने कलाकार आहे त्यांची ओळख त्यांच्या सिनेमाने होते. २००७ मध्ये गिरीश परदेशी यांनी फॉरेनची पाटलीण हा पहिला सिनेमा केला. याआधी त्यांनी अनेक मालिकांमध्ये काम केलं होतं. त्या सिनेमातून आपल्या सोज्वळ अभिनयाने त्यांनी अनेक प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलं. दरम्यान आता गिरीश परदेशी नक्की काय करतात तुम्हाला माहिती आहे का? तर जाणून घेऊया....गिरीश परदेशी यांनी अनेक मालिका सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. परंतु २०१६ नंतर त्यांनी अभिनय क्षेत्रातून ब्रेक घेतला. दरम्यान अशातच गिरीश परदेशींनी एका मुलाखतीत त्यांच्या ब्रेकमागचं खरं कारण सांगितलं आहे. जवळपास १० वर्षांनी त्यांनी इंडस्ट्रीतून गायब होण्याबाबत प्रामाणिक कारण उघड केलय. .गिरीश परदेशींनी नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनला मुलाखत दिली.या मुलाखतीत बोलताना ते म्हणाले की, '२०१६ पर्यंत मी मनोरंजनविश्वात भरपूर काम केलं. सिनेमे सुरु होते, वेगळ्या भूमिका मिळत होत्या. मालिका पण सुरु होत्या. परंतु आतून मला वाटत होतं की, मला असून गोष्टी पहायच्यात. मला अजून काही एक्सफ्लोर करायचंय.'.पुढे ते म्हणाले, 'अभिनय हा फुल टाईम प्रोफेशन आहे. त्यामुळे जेव्हा तुमचं शुट नसतं तेव्हा तुम्हाला स्वत:वर काम करणं गरजेचं आहे. स्वत:चं मार्केटिंग करावं लागतं. परंतु एका टप्प्यावर खूप थकल्यासारखं होतं. म्हणूनच मी विचार केला की, आता यातून ब्रेक घेऊया. पुढे काय करायचं, काय नाही हे काहीच ठाऊक नव्हतं.'.परंतु आयुष्यात एक अनपेक्षित अध्याय सुरु झाला. तो 'नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा'चा विद्यार्थी झाला. त्याच्या अनुभवातून ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमधून अभिनयाचे क्लासेस घेण्याची विचारणा झाली. याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, 'मी हे कधीच शिकवलं नव्हतं परंतु प्रयत्न करुन पाहण्याचं ठरवलं. नंतर मला त्या गोष्टीतून आनंद मिळू लागला. मी मुलांना शिकवताना त्यावेळी मी स्वत:वर काम करत होतो.' .'म्हणून ती नऊवारी सोडून ब्लाऊज परकरवर फिरु लागली' गिरीश परदेशीने सांगितला फॉरेनच्या पाटलीणचा अनुभव.