'या' ग्लॅमरस मराठी अभिनेत्रींचं दुसरं लग्न चर्चेत; एका अभिनेत्रीची प्रेमकहाणी आहे भन्नाट!

MARATHI STARS' SECOND MARRIAGES IN SPOTLIGHT: मराठी मनोरंजन विश्वात अनेक सेलिब्रिटींनी लग्न करत सुखी संसाराला सुरुवात केलीय. २०२५ आणि २०२६ मध्ये अनेक सेलिब्रिटींनी लग्नगाठ बांधली आहे. कोणाचा प्रेमविवाह आहे, कोणाचं अरेंज मॅरेज आहे. तर कोणी मागचं सगळं विसरुन दुसऱ्यांदा संसार थाटलाय. या चार महिन्यात मराठी मनोरंजनविश्वातील तीन अभिनेत्रींन दुसऱ्यांदा लग्न करत नव्या आयुष्याला सुरुवात केलीय. .अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते हिचं पहिलं लग्न संगीतकार आनंद ओक यांच्यासोबत झालं होतं. 2020 मध्ये दोघांनी लग्न केलं. 2020 मध्ये तिचं लग्न झालं होतं. परंतु पाच वर्षानंतर दोघे वेगळे झालेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये आनंद ओक यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत घटस्फोटाची घोषणा केली होती. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०२५ रोजी शुभांगीनं सुमीत म्हसाळेकरसोबत लग्नगाठ बांधली. सुमीत मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध निर्माता आहे. .यानंतर दुसरं चर्चेत असलेलं लग्न म्हणजे अण्णा नाईकांच्या शेवंताचं. अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने १३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी तनुज गोवळकरसोबत दुसऱ्यांदा लग्न केलं. अपूर्वाचा आठ वर्षांपूर्वी घटस्फोट झाला होता. तब्बल आठ वर्षांनी तिने पुन्हा लग्नाचा निर्णय घेतल्यानं तिचं सगळीकडे कौतूक होतय. . तिसरी अभिनेत्री म्हणजे एलिझाबेथ एकादशीमधील अभिनेत्री नंदिता पाटकर. नंदितानं ६ एप्रिल २०२६ रोजी विपुल महागावकरसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. विपुल हा मराठी रंगभूमीवरील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आहे. त्याने पैशाची गोष्ट, उद्धव्सत धर्मशाळा या नाटकांमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. .दुसऱ्या लग्नानंतर तीन महिन्यांनी मराठी अभिनेत्रीने दिली गुड न्यूज; घरी आली नवी पाहुणी; चाहत्यांचा शुभेच्छांचा वर्षाव