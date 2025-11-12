घरात चक्कर येऊन पडला आणि.... डॉक्टरांनी दिली मोठी अपडेट, आता कशी आहे गोविंदाची प्रकृती?

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा याची तब्येत अचानक बिघडली आहे. त्याला उपचारासाठी जुहू इथल्या क्रिटीकेअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. गोविंदाची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. मंगळवारी रात्री गोविंदा अचानक बेशुद्ध होऊन पडला. त्यानंतर त्याला काही औषधं सुद्धा देण्यात आली. परंतु त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होत नसल्यानं रात्री 1 वाजता त्याला रुग्णालयात भरती करण्यात आलं..दरम्यान गोविंदाची तब्येत आता स्थिर असल्याची माहिती त्याच्या जवळच्या मित्रांनी दिली आहे. तसंच कायदेशीर सल्लागार ललित बिंदल यांनी देखील गोविंदाबाबत अपडेट्स दिले आहेत. त्यांनी सांगितलं की, डॉक्टरांनी गोविंदाच्या अनेक चाचण्या केल्या आहेत. परंतु त्याचे अहवाल अद्याप आलेले नाहीत. सध्या गोविंदाला डॉक्टरांच्या निगराणीखाली ठेवण्यात आलं आहे. .ललित बिंदल पुढे म्हणाले की, 'डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांच्यावर औषधोपचार सुरु झाले, परंतु त्यांना रात्री जास्त त्रास होऊ लागल्याने रुग्णालयात नेण्यात आलं. सुरुवातीला त्यांना अचानक चक्कर आली, ते बेशुद्ध पडले. त्यांना औषधं दिली. परंतु रात्री परत त्याच्या प्रकृती बिघडू लागली. त्यामुळे त्यांना पुन्हा रुग्णालयात भरती करण्यात आलं. आता डॉक्टरांनी काळजी करण्याचं काही कारण नसल्याचं म्हटलंय.'.दरम्यान गोविंदा हे गेल्या काही दिवसापासून त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. पत्नी सुनीता अहुजाने कोर्टात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केल्याचीही चर्चा आहे. परंतु वकिलांच्या माहितीनुसार त्यांनी माघार घेतल्याचंही बोललं जातं. दरम्यान सुनीता अहुजा या गोविंदाबद्दल सोशल मीडियावर नेहमीच बोलत असतात. त्याला वाईट संगत लागल्याचं, त्याचा मित्र परिवार चांगला नसल्याचं बोलत राहतात. .अभिनेता गोविंदा पडला बेशुद्ध, रुग्णालयात केलं दाखल; उपचार सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.