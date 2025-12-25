Premier

गोविंदाचं खरंच अभिनेत्रीसोबत अफेअर होतं? पत्नी सुनिता अहुजाने केला खुलासा, म्हणाली... 'ती फक्त पैशांसाठी...'

Sunita Ahuja Reveals Truth about Govinda Affair Rumours : अभिनेता गोविंदाच्या अफेअरच्या चर्चांवर अखेर पत्नी सुनिता अहुजाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. एका मुलाखतीत तिने गोविंदाचं एका तरुण अभिनेत्रीसोबत नातं असल्याचा दावा केला असून, ती अभिनेत्री केवळ पैशांसाठी हे सगळं करत होती, असं सुनिताने म्हटलं.
Apurva Kulkarni
Updated on

Sunita Ahuja Confirms Govinda’s Dating Rumours : अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसांपासून खुप चर्चेत आहे. गोविंदा आणि पत्नी सुनिता अहुजा यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे. काही दिवसापूर्वी त्यांनी एका कार्यक्रमात एकत्र येत घटस्फोटाच्या अफवांना पुर्णविराम दिलाय. परंतु सुनिता अहुजा या नेहमीच त्यांच्या व्लॉकमध्ये गोविंदाबद्दल बोलत असतात. तसंच सोशल मीडियावर त्या नेहमीच गोविंदाच्या चुकीच्या गोष्टी उघड करताना नेहमीच पहायला मिळतात.

