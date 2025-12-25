गोविंदाचं खरंच अभिनेत्रीसोबत अफेअर होतं? पत्नी सुनिता अहुजाने केला खुलासा, म्हणाली... 'ती फक्त पैशांसाठी...'

Sunita Ahuja Confirms Govinda’s Dating Rumours : अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसांपासून खुप चर्चेत आहे. गोविंदा आणि पत्नी सुनिता अहुजा यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे. काही दिवसापूर्वी त्यांनी एका कार्यक्रमात एकत्र येत घटस्फोटाच्या अफवांना पुर्णविराम दिलाय. परंतु सुनिता अहुजा या नेहमीच त्यांच्या व्लॉकमध्ये गोविंदाबद्दल बोलत असतात. तसंच सोशल मीडियावर त्या नेहमीच गोविंदाच्या चुकीच्या गोष्टी उघड करताना नेहमीच पहायला मिळतात. .दरम्यान सुनिताने नेहमीच गोविंदाच्या अफेअरबाबत चर्चा फेटाळून लावल्यात. त्या फक्त अफवा असल्याचं अनेक वेळा ती बोलताना पहायला मिळाली. परंतु अशातच आता सुनिता अहुजाने गोविंदाबाबत एक मोठं विधान केलय. मुलीच्या वयाच्या अभिनेत्रीसोबत गोविंदाचे प्रेमसंबंध असल्याचं तिने म्हटलय. तसंच ती फक्त पैशांसाठी हे सर्व करत होती असाही दावा तिने केलाय. .सुनिता अहुजा हिने नुकतीच एक मुलाखत दिली, या मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की, '२०२५ वर्ष हे मी माझ्यासाठी वाईट होतं, कारण मी गोविंदाच्या अफेअरबाबत एकलं होतं. त्याचं कोणत्या तरी मुलीसोबत प्रेमसंबंध आहे. मला नाही माहिती, ती मुलगी कोण आहे ते. अभिनेत्री कधीच कोणाच्या प्रेमात पडत नाही. तिचही गोविंदावर प्रेम नव्हतं... तिला फक्त त्याचे पैशेच हवे होते.'.पुढे बोलताना सुनिता म्हणाली की, '२०२६ मध्ये मला सगळं काही संपवायचं आहे. मला वाटतं, गोविंदा आणि माझ्यातले वाद संपले पाहिजे. मला माझं कुटुंब आनंदी हवं आहे. हीच मी २०२६ कडून अपेक्षा करते. मला आशा आहे त्याला नक्की कळेल की, आयुष्यात तीनच महिला महत्त्वाच्या आहेत, एक आई, बायको आणि मुलगी.कदाचित हे त्याच्या लक्षात येईल.'.'कोणात्याच पुरुषाला आयुष्यात चौथी स्त्री असण्याचा अधिकार नाही. प्रत्येक पुरुषांना हे लागू होतं, अगदी गोविंदाबाबत सुद्धा. गोविंदाने चुकीच्या गोष्टीत लक्ष देण्यापेक्षा स्वत:च्या कामावर लक्ष दिले पाहिजे. हे त्याच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.' असही सुनीता मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .सुरजची लगीनघाई! घाणा भरण्याचा कार्यक्रम अन् संजनाच्या हातावर रंगली झापुक झुपूकच्या नावाची मेहंदी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.