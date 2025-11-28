VIDEO : 'हनुमान चालीसा'चा नवा विक्रम! YouTube वर 5 अब्ज व्ह्यू पार करणारा पहिला भारतीय व्हिडिओ, दुसऱ्या क्रमांकावर कोणतं गाणं?

Hanuman Chalisa YouTube 5 Billion Views : ‘श्री हनुमान चालीसा’ हा YouTube वर ५ अब्जांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळवणारा पहिला भारतीय व्हिडिओ ठरला आहे. भारतातील सर्वाधिक पाहिले गेलेल्या व्हिडिओंच्या यादीत तो पहिल्या क्रमांकावर असून, दुसऱ्या क्रमांकाचा कोणताही भारतीय व्हिडिओ अजून २ अब्ज व्ह्यूजपर्यंतही पोहोचलेला नाही. यामुळे ‘हनुमान चालीसा’चा विक्रम अधिकच भव्य ठरतो..हा व्हिडिओ १० मे २०११ रोजी रिलीज करण्यात आला असून, त्यात टी-सीरिजचे दिवंगत संस्थापक गुलशन कुमार (Gulshan Kumar) दिसतात. तब्बल १४ वर्षे जुना हा व्हिडिओ आजही प्रचंड लोकप्रिय आहे. हरिहरनचा सुरेल आवाज आणि ललित सेन यांचे संगीत असलेल्या या व्हिडिओने अनेक लोकप्रिय बॉलिवूड गाण्यांनाही मागे टाकले आहे. विशेष म्हणजे, भारतात YouTube वर सर्वाधिक पाहिले गेलेल्या दुसऱ्या क्रमांकाचा व्हिडिओ हे हिंदी नाही, तर एक पंजाबी गाणे आहे..भारतामधील टॉप व्हिडिओंमध्ये ‘हनुमान चालीसा’ सर्वात वर‘श्री हनुमान चालीसा’ नंतर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा व्हिडिओ म्हणजे ‘लेहेंगा’ हे पंजाबी गाणे, ज्याला १.८ अब्ज व्ह्यूज मिळाले आहेत. त्यानंतर हरियाणवी गाणे ‘५२ गज का दमन’ आणि तमिळ गाणे ‘Rowdy Baby’ या दोन्ही व्हिडिओंना १.७ अब्ज व्ह्यूज आहेत..भारतातील इतर लोकप्रिय व्हिडिओ‘झरुरी था’, ‘वास्ते’, ‘लाँग लाची’, ‘लुट गये’, ‘दिलबर’ आणि ‘बम बम बोले’ यांचा समावेश आहे.जगभरातील सर्वाधिक पाहिले जाणारे व्हिडिओभारताबाहेर, जागतिक यादीत सर्वाधिक पाहिले गेलेले व्हिडिओ असे आहेत :Baby Shark Dance – 16.38 अब्जDespacito – 8.85 अब्जWheels on the Bus – 8.16 अब्जBath Song – 7.28 अब्जJohny Johny Yes Papa – 7.12 अब्ज.अभिमानाचा क्षण! UNESCO मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे अनावरण; CM फडणवीस म्हणाले, 'जागतिक पातळीवर...'.या जागतिक टॉप यादीत आता ‘श्री हनुमान चालीसा’ देखील सामील झाला आहे. हा व्हिडिओ विक्रम मोडणारा पहिलाच भारतीय व्हिडिओ नाही. २०२३ मध्येही याने ३ अब्ज व्ह्यूज पूर्ण करून भारतातील पहिला व्हिडिओ म्हणून इतिहास रचला होता..गुलशन कुमार यांच्या मुलाची प्रतिक्रियाटी-सीरीजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि गुलशन कुमार यांचे पुत्र, भूषण कुमार, यांनी या विक्रमाबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, “हनुमान चालीसाचे लाखो लोकांच्या हृदयात विशेष स्थान आहे. माझे वडील गुलशन कुमार यांनी आध्यात्मिक संगीत प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपले आयुष्य अर्पण केले. ५ अब्ज व्ह्यूज ओलांडणे ही केवळ डिजिटल कामगिरी नसून, या देशातील लोकांच्या अढळ भक्तीचे प्रतीक आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.